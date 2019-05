Casado y Arrimadas se estrenan en el club Bilderberg

Ya está aquí la 67ª reunión del club Bilderberg, un encuentro selecto al que acuden anualmente importantes personalidades del mundo para intercambiar ideas. Lo hacen entre grandes medidas de seguridad y un halo de misterio. Contribuye que el contenido de lo que allí se habla ese secreto. Esta vez la cita es en Montreaux, Suiza, entre el 30 de mayo y el 2 de junio y como siempre se ha invitado a un grupo selecto de líderes políticos y expertos en diversos sectores. Acuden unas 130 personas. En esta ocasión habrá cuatro españoles, según la lista de participantes que se ha publicado en la web oficial (www.bilderbergmeetings.org). Irán por primera vez el líder del PP, Pablo Casado, e Inés Arrimadas, una de las cabezas visibles de Ciudadanos. Toman el relevo de Soraya Sáenz de Santamaría y Albert Rivera que asistieron a reuniones anteriores. También se estrena en estas lides el presidente de Prisa, Javier Monzón. Ejerce de anfitriona la responsable del Santander, Ana Botín, que forma parte del llamado “Comité de Dirección”.

¿Qué temas van a estar sobre la mesa? La agenda que se ha facilitado incluye 11 asuntos. Entre ellos está el futuro de Europa, el Brexit, China, Rusia, el cambio climático, el peligro de las redes sociales o la ética de la Inteligencia Artificial. Todo es 'off the record'. Los participantes puede utilizar la información recibida pero sin desvelar fuentes. Los encuentros se celebran a puerta cerrada. No son pocos los que señalan que aquí se marca la hoja de ruta de lo que ocurrirá en los próximos años.

La primera reunión del club Bilderberg se celebró en 1954. Fue una idea del exiliado político y consejero polaco Jósef Retinger. La razón por la que decidió crear este foro de debate fue su preocupación por el antiamericanismo que estaba ocasionando el Plan Marshall en toda Europa. Por esta razón, decidió que era necesario un encuentro entre los líderes de uno y otro lado del Atlántico con el propósito de que se entendieran. El éxito del encuentro animó a los organizadores a que la cita fuera anual.