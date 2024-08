Cambios en el precio de la luz: Esto cuesta al mes tener el aire acondicionado encendido toda la noche

Tras un verano relativamente tranquilo, la luz nos da este lunes un pequeño susto. El precio de la electricidad escalaba casi un 70% tras las caídas de este fin de semana.

No es nada nuevo. Ya el pasado fin de semana bajaba un 3 %, a 69,22 euros/megavatio hora (MWh), su nivel más bajo en dos semanas, y todo a pesar de estar en plena cuarta ola de calor del verano. Y es que parece que la luz no está siguiendo el patrón lógico de a más calor, mayor consumo de electricidad por el uso de aparatos de aire acondicionado y por tanto, una mayor subida de la factura.

No obstante, salvo estas excepciones, lo normal es que los episodios de temperaturas extremas, tiendan a hacer repuntar la demanda -y con ello, los precios- ya que se requiere un mayor consumo de electricidad para refrigerar las casas con los aparatos de aire acondicionado.

Por lo pronto, si quieres poner tu aparato ten en cuenta que este lunes a las 22 horas el precio alcanzará su pico más alto con 157 euros, según los últimos datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). A las 24 horas bajará un poco, hasta los 125 euros. La hora más barata será entre las 13:00 y las 16:00 horas.









A/C y noches: ¿Cuánto me cuesta?

El uso del aire acondicionado con el calor se presume imprescindible por el día, pero ¿y qué pasa por las noches? Al margen de que sea más o menos saludable, muchos necesitan descansar y optan por dejarlo encendido. Pero, ¿sabes cuánto le puede suponer a tu bolsillo cada mes?

El costo de mantenerlo en 'on' por la noche no supone una cifra fija. Hay que considerar variables como la potencia, si es más o menos eficiente, las tarifas o el número de horas que necesitemos tenerlo en funcionamiento.

Con todo ello, según los expertos, explica Waris Energia, dejarlo puesto durante toda la noche puede engrosar nuestra factura mensual con un buen pico, de entre 20 y 25 euros.

Eso sí, los clientes con tarifa regulada, ocho millones y medio, deberán comprobar las horas más baratas para evitar disgustos en la factura eléctrica cuando enciendan los aparatos de mayor consumo como el aire acondicionado.

El ventilador, una alternativa algo más económica

Es cierto que no enfrían igual que los aparatos de A/C y que en noches muy cálidas no alivia demasiado, pero no deja de ser otra alternativa algo más económica.

Según este portal consumen alrededor de 50 vatios -partiendo de un promedio de 15 céntimos por kilovatio/hora- si se dejan encendidos durante ocho horas, lo que implica un coste muy goloso para los bolsillos que ronda los dos 2 euros mensuales.











¿Cómo reducir el gasto de A/C?

En primer lugar el aparato debe de estar instalado en un lugar bien ventilado. Además debe de estar a la temperatura adecuada, que no implique una diferencia demasiado grande con la temperatura ambiente, es decir entre los 24 y los 26°C. De esta forma haremos trabajar menos al aparato y ahorraremos luz.

Recuerda que muchos aparatos cuentan con un 'modo eco' que te permite reducir al mínimo el consumo de energía.

Consultar el etiquetado energético también es importante. Los aparatos con una categoría de eficiencia 'A' y con alto valor Coeficiente de Rendimiento Estacional (SEER) implican un mayor ahorro energético y económico.

Una buena calificación de eficiencia energética contribuye a un ahorro energético ya que el electrodoméstico consume menos energía, así como supone un ahorro económico para los consumidores.

La mayor eficiencia corresponde a la letra 'A' de color verde oscuro y la menor a la 'G' de color rojo. Además de la categoría de eficiencia energética, la etiqueta debe incluir la marca comercial del fabricante, el modelo del aparato y pictogramas con información del electrodoméstico.

Respecto al etiquetado energético de los aires acondicionados, estos también incluye información de interés como el nivel de ruido --en decibelios--, así como datos relacionados con el consumo eléctrico, la potencia, y si funciona a modo de calefacción.

La Junta de Andalucía ha recordado además la idoneidad de consultar la etiqueta energética del aire acondicionado que incluye también el 'coeficiente de eficiencia energética estacional' (SEER) --Seasonal Energy Efficiency Ratio para el modo frío--, que indica su eficiencia-rendimiento estacional. Cuanto mayor es el valor SEER, mayor es el nivel de eficiencia energética.