Calviño reconoce que otoño "va a ser muy complicado" para la economía y pide al PP no caer en "alarmismos"

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha reconocido este miércoles en el Congreso que este otoño va a ser "muy complicado" en términos económicos, y ha pedido al PP no caer en "alarmismos, sobrerreacciones" ni "repetición de cifras y comparaciones absolutamente espurias e incorrectas".

Calviño ha respondido así al secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha lamentado en la sesión de control al Gobierno en funciones, la última antes de la disolución de las Cortes Generales para convocar nuevas elecciones, que "España está peor" que antes de la llegada del PSOE al Ejecutivo, reclamando medidas "ante la evidente desaceleración".

Sin embargo, la ministra en funciones ha asegurado que, desde entonces, "ha mejorado la confianza gracias a una gestión responsable de los recursos y también a una política económica clara, comprensible, apoyada por los organismos internacionales y los mercados financieros".

"Esta acción responsable es la que España necesita en un otoño que va a ser muy complicado", ha dicho, apuntando al "enfriamiento económico" del "entorno" de España, el Brexit y la "ralentización de Alemania", pero reivindicando que "en un entorno complicado es cuando es más importante tener un Gobierno sensato y responsable".

"Porque en esta situación no sirven de nada ese tipo de alarmismos, sobrerreacciones, y aún menos la repetición de cifras y comparaciones absolutamente espurias e incorrectas", ha esgrimido, invitando a García Egea a colaborar: "Si quiere ayudar, no tiene más que decirlo. El futuro no está escrito y la realidad será lo que consigamos construir todos juntos", ha dicho.

RECUERDA QUE ANTES "ERA UNA PERSONA CON PRESTIGIO"

Las afirmaciones de la ministra han sucedido a la invitación del dirigente 'popular' Teodoro García Egea a realizar un balance económico de su paso por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues considera que si Calviño "era una persona con prestigio cuando estaba en Europa", hoy está "en un Gobierno desprestigiado".

"Más aún desde ayer", ha apostillado, en referencia a la próxima disolución de las Cortes Generales para convocar nuevas elecciones, ante la ausencia de un acuerdo para investir al candidato del PSOE, un hecho por el que ha afirmado sentir "vergüenza", pues son "los únicos en no ponerse de acuerdo", causando a su juicio un "espectáculo vergonzoso".

García Egea ha puesto, como ejemplo del deterioro económico, que el pasado mes de agosto --"el peor desde 2010", ha dicho-- se perdieron 54.000 empleos, y que desde la llegada del PSOE al Gobierno la Seguridad Social ha perdido 6.800 afiliados al día, la compraventa ha caído un 21% y las matriculaciones de coches, un 30%.

Por otro lado, ha lamentado, en referencia a los efectos de la 'gota fría' y las inundaciones, que el Gobierno del PSOE "no ha respondido adecuadamente". "Todavía, un año después, no ha pagado a los afectados de Mallorca y Málaga del año pasado. ¿Van a tener que esperar en Murcia, Alicante y Andalucía también un año?", ha preguntado a la titular de Economía en funciones.

Frente a ello, Calviño ha asegurado que su Ejecutivo "ha respondido de forma presta" y que, en el caso de las inundaciones, el consorcio de seguros "se ha puesto a disposición de todos los damnificados" para "responder lo antes posible y compensarles por sus pérdidas", ha dicho.