La Bolsa sube otro peldaño en este fulgurante arranque del año en los mercados

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con nuevos máximos de todos los tiempos en el índice Dow Jones de valores industriales, en el Nasdaq de tecnológicas y en el S&P 500. También la Bolsa de Fráncfort se encuentra en niveles nunca antes vistos, mientras la de Tokio ha superado los 28.000 puntos, que es su cota más alta de los últimos 30 años. Los mercados saludan la ratificación de Joe Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca. Se espera que el demócrata aumente los programas de estímulos fiscales y el gasto en infraestructuras y que consiga una rápida recuperación de la economía. No está tan claro que pueda llevar a cabo su prometida subida de impuestos. Y los mercados lo agradecen. Como guinda, el presidente saliente, Donald Trump, ha rebajado la tensión al reconocer la victoria electoral de Biden y al afirmar que el día 20 se producirá un relevo ordenado.

Hoy llegará uno de esos grandes indicadores macro que suelen influir de forma directa en los mercados y en el ánimo de los inversores. Son las cifras de paro de Estados Unidos. Se conocerán a las dos y media de la tarde. Se espera que la tasa aumente en una décima de punto, hasta el 6,8 por ciento. La economía estadounidense, según los analistas, ha creado en diciembre apenas 100.000 puestos de trabajo no agrícolas. Muchos menos que en el mes anterior. También se conocerán los datos de paro de la eurozona. En este caso se espera también un incremento de una décima, hasta el 8,5 por ciento. Ya se sabe que la producción industrial en Alemania ha aumentado 9 décimas, que es una cifra mejor de la esperada. Están sobre la mesa también las cifras de la balanza comercial alemana. Las exportaciones han crecido un 2,2 por ciento y las importaciones lo han hecho en un 4,7 por ciento.

El índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.420 puntos. En esta semana, a falta del cierre de hoy, se ha revalorizado ya más de un 4 por ciento. Ha recuperado los niveles que tenía en marzo del año pasado, justo antes de la expansión de pandemia. Algunos valores han arrancado el ejercicio completamente disparados. El Banco Sabadell, por ejemplo, en estas pocas sesiones de 2021 ha ganado ya un 15 por ciento. Telefónica y el Santander han subido en una semana más de un 10 por ciento.

Si nada se tuerce, la Bolsa española bien puede superar este año los 9.000 puntos en el Ibex 35. Los expertos más optimistas hablan incluso de 10.000 puntos. Seguirá notándose el apoyo del BCE y comenzará sentirse la llegada de los fondos europeos de reconstrucción. Con las vacunas sobre la mesa, con abundante liquidez en el sistema y con la progresiva recuperación de la economía, las Bolsas deberían tener un buen año. Pero todavía quedan muy lejos los récords que alcanzó el Ibex en las mismas puertas de los 16.000 puntos. El 8 de noviembre de 2007 el Ibex cerró en 15.985 puntos. El mercado, por tanto, tendría que doblar los niveles actuales para llegar a esa zona.

Los bancos de negocios Goldman Sachs y JP Morgan esperan ver el índice S&P500 de la Bolsa de NY en torno a los 4.500 o 4.600 puntos este año. Hoy se encuentra en 3.800. Esperan una subida superior al 20 por ciento. El año pasado este índice subió un 15 por ciento, aunque la estrella fue el Nasdaq de empresas tecnológicas se disparó más de un 40 por ciento. El Dow Jones de valores industriales subió un 7 por ciento.

En realidad, los optimistas se basan en que no existen alternativas de inversión. Con el precio del dinero prácticamente en el cero por ciento y con rendimientos negativos en los bonos de muchos de los grandes países, no hay vuelta de hoja. Las Bolsas seguirán subiendo, a pesar de que los precios no están objetivamente bajos en relación con los resultados empresariales y con otros multiplicadores. Pero de momento, hay luz verde para los mercados. Al menos durante unos meses.

En los demás mercados el euro se cambia por algo menos de 1,23 dólares. El Bitcoin ha llegado a tocar los 40.000 dólares, aunque luego ha corregido a menos de 39.000. El oro se mantiene por encima de 1.900 dólares por onza. El petróleo se paga a 51 dólares por cada barril de crudo ligero de EEUU y a poco menos de 55 dólares por barril de Brent del Mar del Norte. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja a 56 puntos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,05 por ciento. Hoy el Tesoro anunciará un recorte de sus emisiones. Corregirá las previsiones que contemplan los recién aprobados presupuestos generales del Estado para este año.