La Bolsa de Londres sube como las demás, pese a la moción de censura contra Boris Johnson

Los buscadores de tesoros han comenzado a dejarse ver por los parqués de las Bolsas. Las pérdidas de las últimas sesiones han dejado los precios de algunas acciones en niveles interesantes para tomar posiciones con la vista puesta en el medio o largo plazo. El índice Ibex 35 termina el día en 8.836 puntos, con una mejora del 1,30 por ciento. Han subido las entidades financieras, a las que beneficia el horizonte marcado por tipos de interés más altos. Ha subido Repsol, al calor de los precios más altos de petróleo. Ha bajado ligeramente Acerinox, que ha roto las negociaciones de fusión con Aperam. Las acciones de esta última se han dejado algo más de un 1,7 por ciento. Ambas empresas reconocieron el pasado jueves encontrarse en conversaciones. Pero no han llegado a buen puerto.

La Bolsa de Londres ha cerrado con alzas de importancia, tras dos sesiones festivas debido al Jubileo de la Reina. Los inversores británicos no se han dejado amilanar por la moción de censura sobre el primer ministro Boris Johnson. El índice FT100 ha sumado hoy un 1 por ciento. No se sabe muy bien si los mercados celebran por adelantado la posibilidad de que no cuaje la moción o si esperan precisamente que lo haga.

Los analistas atribuyen esta recuperación de la Bolsa londinense y de las demás plazas financieras, además de a los cazadores de gangas, a la progresiva vuelta a la actividad en las grandes ciudades chinas tras los confinamientos por la pandemia, a la mejora del los indicadores de actividad en el sector servicios y a la reacción de la Bolsa de Nueva York tras nueve semanas consecutivas con saldo negativo. Estados Unidos estudia eliminar algunos de los aranceles que impuso el expresidente Trump sobre ciertos productos chinos, pero no todos. El gobierno estadounidense trata así de reducir la elevada inflación.

Wall Street se mueve esta tarde con ganancias. Recupera el aliento después de nueve semanas consecutivas con pérdidas. Hoy Amazon ha llevado a cabo su “split” o desdoblamiento de sus acciones en la proporción de 20 por una. Es una operación pese a que no tiene impacto alguno sobre las carteras de sus accionistas, al menos no mucho más allá del efecto “piscológico” de ver el precio más bajo. Los accionistas tendrán más títulos, pero más baratos. La cotización pasa de los dos mil cuatrocientos y pico dólares a los ciento veinti tantos de hoy. Concretamente las acciones de la compañía se negocian esta tarde a 127,5 dólares, lo que supone una subida del 4 por ciento.

En los demás mercados, el barril de crudo del Mar del Norte roza los 120 dólares, frente a los 100 de hace mes y medio. El petróleo procedente de Venezuela comienza a llegar de nuevo Europa, después de que EEUU haya levantado parte de las sanciones sobre el régimen de Caracas. Chevron, Repsol y Eni vuelven a importar crudo venezolano. Sin embargo, esta circunstancia no se deja notar demasiado. Venezuela, en sus mejores momentos, cubría un 3 por ciento de la producción mundial de crudo. Pero ahora se encuentra muy lejos de su mejores tiempos.

En le mercado secundario de deuda suben de nuevo las rentabilidades de los bonos. Los de EEUU vuelven al 3 por ciento. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen un rendimiento del 2,48 por ciento. En las divisas el euro pierde fuelle, se cambia por menos de 1,07 dólares.