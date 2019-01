La Bolsa ha recuperado ya todo el terreno que perdió en diciembre

En algunos momentos del día ha llegado a superar el listón de los 9.200. La semana bursátil se ha saldado con una subida del 1,3 por ciento. En lo poco que va de año, el Ibex acumula ya una revalorización del 7,5 por ciento. La Bolsa ha borrado, por tanto, la mitad de las pérdidas que sufrió en el pasado ejercicio y ya ha recuperado con creces la totalidad del terreno que perdió en el aciago mes de diciembre.

Han tirado del mercado las empresas acereras y los bancos, que recuperan el terreno perdido la víspera. Bankia, Banco Sabadell, BBVA, Santander y Caixabank publicarán resultados la próxima semana. Los expertos creen que Bankia ganó el año pasado en torno a 720 millones de euros. Sus cuentas se conocerán el lunes. La entidad estudia aumentar un 5 por ciento su pago al accionista, con el reparto de 0,115 euros por título en efectivo en el mes de abril.



La crisis que vive Venezuela no se ha dejado notar en las acciones de las empresas españolas que tiene mayores intereses en aquel país. Entre ellas destacan Telefónica, BBVA, Repsol, Mapfre, Meliá o Inditex. Todas habían realizado dotaciones y/o reducido sustancialmente su presencia en Venezuela en los últimos años. Ninguna de estas empresas ha sufrido hoy en el mercado de acciones. Tampoco el petróleo se ha visto afectado. Venezuela produce poco más de un millón de barriles diarios, la mitad de los cuales se exportan a Estados Unidos. Hoy de barril de crudo del Mar del Norte ha operado muy tranquilo. Se paga esta tarde a 61,2 dólares por barril. Se encarece apenas un 0,2 por ciento. Hace una semana rozaba los 63. Si podrían tensarse los precios con mayor claridad si Washington adoptase sanciones contra el crudo venezolano.



Mientras tanto, los mercados siguen vigilando con el rabillo del ojo los síntomas de enfriamiento económico. Hoy se ha publicado un tibio informe IFO de clima empresarial en Alemania. Se ha situado por debajo de 100 puntos y muy lejos de lo que esperaban los analistas. Es una referencia que los mercados suelen tener muy en cuenta. Porque indica que también la economía de la locomotora de Europa está perdiendo impulso. Los analistas creen que la economía alemana no crecerá en este año mucho más del 1 por ciento, frente al 1,8 que se estimaba anteriormente. Alemania no roza siquiera de lejos la recesión, pero sí es cierto que el enfriamiento es evidente.



En el mercado de divisas, la libra esterlina sube, supera el cambio de 1,31 dólares en la confianza de que el Reino Unido consiga evitar un Brexit sin acuerdo. En el de deuda, la prima de riesgo de España se reduce a 104 puntos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 1,24 por ciento. Un rendimiento tan bajo no se veía desde comienzos el pasado verano.