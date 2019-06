La Bolsa está a punto de cerrar una semana con pleno de ganancias

No ha sido una semana fácil ni mucho menos, pero los mercados de valores han conseguido la pequeña proeza de cerrar con signo positivo todas las sesiones. Falta poner la guinda al pastel. Hoy el índice Ibex 35 suma y sigue, mejora un 0,4 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.200 puntos. A falta del cierre de hoy acumula una ganancia del 2 por ciento en esta semana y de casi el 8 por ciento en lo que va de año.

Hoy comienzan a reaccionar los bancos, que ayer tuvieron un mal día ante la previsión de que los tipos de interés se mantengan en el cero por ciento en Europa al menos hasta la mitad del año que viene, lo que reduce sus márgenes y deja muy alicortada la rentabilidad del negocio tradicional bancario.

Por el contrario, las eléctricas y las empresas con elevado endeudamiento se beneficiarán de bajos costes de financiación durante más tiempo. Además, sus elevados dividendos -en el caso de las eléctricas- las hacen más atractivas para los inversores. Hoy el sector energético se toma un respiro en Bolsa. Baja ligeramente Iberdrola, que valora su filial brasileña Neoenergía hasta en 4.700 millones de euros de cara a su OPV y salida a Bolsa. También abre plana Telefónica, que hoy celebra junta de accionistas. Aprobará seguramente el reparto de un dividendo de 40 céntimos con cargo a los resultados del pasado ejercicio, que se abonará en dos veces como viene siendo habitual. Las fechas de pago son junio y diciembre.

El BCE ha retrasado una eventual subida de tipos de interés hasta el primer semestre del año próximo. Los mercados esperan esa subida todavía más tarde e incluso descuentan la posibilidad de que se produzca un recorte en el precio del dinero e incluso compras de activos si la actividad económica no se recupera. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell ha dejado claro que tomará las medidas necesarias para paliar los efectos de la guerra comercial. Las siguientes reuniones en las que tratará sobre el precio del dinero están previstas para el 19 de junio, el 31 de julio y el 18 de septiembre. Los inversores no descartan que la rebaja de tipos se produzca ya a finales de julio. Entonces la Reserva contará con más datos económicos y, sobre todo, contará con la referencia de la cumbre del G-20 que se celebrará a finales de este mes. En ella podría producirse un acercamiento entre los presidentes de China y Estados Unidos. Los mercados han depositado grandes esperanzas en esa cita. No se sabe si demasiadas. El presidente Trump ha metido más presión al señalar que las decisiones sobre nuevos aranceles a China se adoptarán después de esa “cumbre”.

Hoy los inversores dispondrán de una importante referencia económica. Una de esas que son capaces de mover por si solas a los mercados. Se trata de las cifras de paro de Estados Unidos. Se publicarán a las dos y media de la tarde hora española. Se espera que la tasa aumente una décima, hasta el 3,7 por ciento. Los analistas creen que la economía estadounidense creó en mayo cerca de 190.000 empleos no agrícolas, frente a los 263.000 del mes anterior. El libro Beige de la Reserva Federal –un documento en el que el banco central estadounidense pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía- ha constatado una vez más que Estados Unidos está ralentizándose.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre el gran impacto que puede tener la guerra comercial sobre la economía mundial. Lo cifra en medio punto del PIB mundial, que puede significar un coste de 450.000 millones de dólares a la economía planetaria.

En los demás mercados, el euro está ya más cerca de 1,13 que de 1,12 dólares. La libra esterlina, en el día en que la primera ministra da un paso atrás, se cambia justo por 1,27 dólares. El petróleo repunta ligeramente, se paga a 62,5 dólares. Se ha abaratado un 20 por ciento desde los máximos que marcó este año a mediados de abril. La prima de riesgo de España se reduce a 83 puntos. Mejora al calor de la decisión de Bruselas de sacar a España del procedimiento por déficit excesivo y gracias al constante transvase de dinero desde los activos con riesgo hacia la deuda pública. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años marca hoy nuevos mínimos históricos en el 0,60 por ciento.