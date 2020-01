La Bolsa española sigue marcada por la cautela, los recelos, la incertidumbre y el desánimo

A estas alturas cunde ya cierto desánimo en una Bolsa que sólo ha subido un día en las últimas nueve sesiones. El índice Ibex 35 arranca la sesión con una subida de apenas el 0,10 por ciento, hasta 9.520 puntos. Telefónica y los bancos se han convertido en rémoras para el mercado. Hoy empiezan a buscar un punto de equilibrio. Telefónica lucha para no perder los seis euros por acción. Los valores bancarios hacen lo que pueden, que de momento no es mucho. Los expertos consideran que hay margen para nuevas fusiones bancarias en España. En los últimos días, los rumores de mercado han revisitado una vez más la posibilidad de una fusión entre BBVA y Bankia. Además, se esperan movimientos en torno a Liberbank.

Mejor van las cosas en las Bolsas de Wall Street, que celebraron ayer con nuevos máximos históricos la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. El índice Dow Jones de valores industriales cerró por primera vez sobre la cota de los 29.000 puntos y en algunos momentos llegó a superar los 29.100. El S&P 500 roza los 3.300 puntos, mientras el Nasdaq de tecnológicas acaricia los 9.300. En los mercados todos respiran más tranquilos tras la firma de los acuerdos, todos dan por bueno este paso al frente, pero nadie se relaja demasiado, ya que genera incertidumbre lo que pueda suceder en las siguientes fases de las negociaciones arancelarias.

Los inversores estadounidenses dispusieron ayer de otra palanca que impulsó el optimismo. Y es que el presidente Trump pondrá en marcha a finales de año un nuevo programa de estímulo económico mediante recortes de la presión fiscal. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal señalan una modesta expansión de la actividad económica y una mejora del consumo privado.

Ayer publicaron sus cuentas Bank of America y Goldman Sachs. Ambos han reducido sus beneficios, en especial el último. Los tres recortes en el precio del dinero que ha realizado la Reserva Federal el año pasado han impactado en los resultados en las entidades financieras. Hoy se esperan, entre otros, las cuentas de Morgan Stanley, Bank of New York Mellon y Black Rock.

Hoy los mercados dispondrán de algunas referencias importantes, como las actas del último consejo del Banco Central Europeo (primera reunión con Christine Lagarde al frente de la entidad) y los datos de ventas al por menor en Estados Unidos. Ya se sabe que la inflación en Alemania creció cinco décimas el mes pasado. Es una cifra que se ajusta a las previsiones los analistas. Ayer defraudaron los indicadores de la economía de Alemania, cuyo PIB ha crecido un pobre 0,6 por ciento el año pasado, lo que convierte a 2019 en su peor ejercicio de los últimos seis años. No mucho mejor ha sido el dato de producción industrial de la zona euro. Ha crecido un par de décimas en noviembre. La tasa interanual continúa en negativo. En el menos 1,5 por ciento, frente al menos 2,6 por ciento anterior. La actividad industrial sigue deteriorándose en Europa, aunque a mejor ritmo. También ha generado dudas la evolución de la balanza comercial de la eurozona, que ha visto cómo se reduce sensiblemente su superávit. Mañana se publicará el PIB de China. Se espera un crecimiento superior al 6 por ciento.

Dentro de casa, el último informe de BBVA Research pronostica un crecimiento de la economía española del 1,6 por ciento en este año y del 1,9 en 2021, si bien condiciona la recuperación económica a las políticas que se pongan en marcha en los próximos meses. Constata la existencia de incertidumbres sobre la reforma laboral o las subidas de las pensiones y el salario mínimo. BBVA estima que la subida del salario mínimo interprofesional impidió crear el año pasado unos 45.000 puestos de trabajo.