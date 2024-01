La Bolsa se apoya en las subidas del Banco Santander, mientras espera a la Reserva Federal

El índice Ibex 35 cierra el miércoles en 10.077 puntos, con una subida del 0,38 por ciento. El mes de enero se salda en la Bolsa con una pérdida del 0,25 por ciento. Han tirado hoy de mercado valores como Acciona, laboratorios Rovi, Cellnex o el Banco Santander, que ha ganado 11.076 millones de euros en año pasado. Es un crecimiento del 15 por ciento. El beneficio del banco cántabro ha marcado un nuevo récord. Mañana se conocerán las cifras del Sabadell y el viernes las de Caixabank.

Entre los valores más pequeños, destaca la subida de Metalúrgica Duro Felguera. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, ha eximido al grupo Prodi de lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición, sobre las acciones de MDF. Prodi incrementará su participación en la empresa asturiana tras la capitalización de préstamos en las últimas ampliaciones de capital.

En el ámbito macro económico, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha afirmado que el crecimiento de la inflación será este año ligeramente inferior a lo que había previsto la propia entidad. Ha señalado, además, que las expectativas de crecimiento económico se han deteriorado en la eurozona. Los mercados descuentan que el BCE comenzará a rebajar el precio del dinero en abril o, más probablemente, en junio.

Esta tarde, ya con los mercados europeos cerrados, se conocerá la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados dan por hecho que no tocará el precio del dinero, que se encuentra actualmente en aquél país entre el 5,25 y el 5,50 por ciento. Los inversores están muy atentos a las palabras del presidente de la Reserva, Jerome Powell, por si aporta alguna luz sobre cuándo comenzará a rebajar sus tipos de interés. Los inversores más optimistas descuentan el primer movimiento en la reunión que celebrará la autoridad monetaria estadounidense a mediados de marzo, aunque el grueso del mercado la espera en mayo o junio.

En los demás mercados destaca el paso atrás en el precio del petróleo, sin que se hayan dejado notar demasiado las recientes noticias sobre ataques de milicias pro iraníes con drones a fuerzas de Estados Unidos en Jordania. Sigue la tensión en el Mar Rojo y en general en todo Oriente Próximo. Esta tarde el barril de crudo del Mar del Norte baja hasta poco más de 81 dólares. En los próximos días se espera la tradicional “cumbre” bimensual los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza. La fecha todavía no está definida. Los analistas creen que no tomarán decisiones importantes sobre los niveles de producción. Las decisiones sobre la extensión de las actuales restricciones voluntarias de producción no se tomarán hasta finales de febrero.

En el mercado de deuda pública baja suavemente el rendimiento de los bonos. Los de Estados Unidos se colocan por debajo del 4 por ciento. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen una rentabilidad del 3,08 por ciento. El Tesoro español celebrará mañana la primera subasta de febrero. Colocará bonos y obligaciones. Volverá a vender títulos a medio y largo plazo el día 15. Además, este mes habrá dos subastas de letras. El día 6 de papel con vencimiento a 6 y 12 meses y el día 13 de títulos a 3 y 9 meses.