La Bolsa alcanza máximos de 14 meses con Línea Directa hacia el cielo

Hoy el índice Ibex 35 ha dado otro pasito al frente. Ha sumado un 0,27 por ciento, hasta 8.823 puntos. Se consolida en sus niveles más altos desde comienzos del mes de marzo del pasado año. La actividad empresarial ha sido hoy frenética. Han destacado los robustos resultados que ha publicado Repsol, gracias al alza en el precio del petróleo. Ha ganado 648 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 487 millones un año antes.

El gestor de aeropuertos AENA ha perdido 241 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio como consecuencia de las restricciones y los confinamientos por la pandemia. Mapfre ha aumentado su beneficio un 36 por ciento entre enero y marzo, hasta 173 millones de euros. Además, BBVA ha pagado hoy un dividendo de 0,059 euros brutos por acción. Entre los valores más pequeños ha caído a plomo supermercados Dia, tras anunciar los primero detalles de su ampliación de capital por 1.000 millones de euros.

Mención aparte merece PharmaMar, que se ha disparado un 8 por ciento después de que la Agencia Española del Medicamento haya aprobado los ensayos clínicos, fase III, de su antitumoral Aplidín en pacientes con Covid moderada. Este compuesto tiene un fuerte efecto antiviral. La empresa publica sus resultados al cierre del mercado. Fuertes ganancias también en laboratorios Rovi, que ampliará su colaboración con la farmacéutica estadounidense Moderna en las labores e llenado y terminación de su vacuna contra la Covid-19.



Pero la estrella indiscutible del día ha sido la aseguradora Línea Directa, que ha debutado hoy en el mercado con gran éxito de crítica y público. Ha cerrado a 1,62 euros por acción, con alza de un 23 por ciento. Ha llegado a dispararse hasta un 30 por ciento en algunos momentos. Bankinter, hasta ahora propietario de la firma, ha repartido entre sus accionistas un 82,6 por ciento del capital de la aseguradora, a razón de una acción de Línea Directa por cada una de Bankinter.

La salida a Bolsa se ha realizado por el procedimiento de "listing", es decir sin emisión de acciones nuevas. Se negocian en el mercado las que ya estaban en circulación. Los accionistas de LD recibirán en próximos ejercicios un dividendo de al menos el 70 por ciento del beneficio neto de la compañía.

La curiosidad de esta operación radica en que las acciones de Línea Directa figurarán en el índice Ibex 35 únicamente durante la sesión de hoy. El Ibex por tanto ha contado excepcionalmente hoy con 36 valores. La razón de esta atípica situación hay que buscarla en la necesidad de los fondos cotizados (los ETF o Exchange Trade Fund) y los fondos que replican al índice de adecuar su cartera a la nueva composición del selectivo. El comité técnico asesor del Ibex ha incluido en el índice los 900 millones de acciones de la aseguradora, al tiempo que ha descontado su precio de las acciones de Bankinter. Mañana todo volverá a ser como era ayer.

La Bolsa de Nueva York sigue como un tiro. Hoy establece nuevos récords en sus índices S&P 500 y Nasdaq de tecnológicas. El Dow Jones de valores industriales no está muy lejos de los suyos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó ayer su billonario plan de recuperación de la economía. No subirá los impuestos a los ciudadanos que ganen menos de 400.000 dólares al año, pero incrementará la presión a los más ricos y también a las empresas. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló ayer que espera un repunte de la inflación, pero temporal, por lo que todavía no es el momento de pensar siquiera en subir tipos o en retirar sus medidas de estímulo económico. Y las Bolsas agradecen el detalle, a pesar de que Powell considera que Wall Steet quizá haya subido demasiado deprisa.

Hoy precisamente se ha conocido un sólido dato de PIB de EEUU correspondiente al primer trimestre. La economía del país de las barras y las estrellas ha crecido un 6,4 por ciento, que es algo más de lo que esperaban los analistas. Mientras tanto las peticiones por subsidios por desempleo se han situado muy cerca de las estimaciones de los expertos. La semana pasada 553.000 estadounidense solicitaron una prestación tras perder su trabajo. En Europa se han conocido los datos de empleo y de inflación en Alemania. El IPC ha aumentado hasta el 2,0 por ciento, tres décimas por encima de la lectura anterior. La tasa desempleo se ha reducido dos décimas, hasta el 6 por ciento. En Alemania hay 2,77 millones de personas sin trabajo.