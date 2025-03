El Banco de España avisa: el gesto que haces con tu tarjeta al pagar y es un error que puede salir caro

La tecnología ha transformado casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y los métodos de pago no han sido una excepción. El efectivo, que antes era el rey de las transacciones, ha sido reemplazado en gran medida por los pagos electrónicos. El uso de tarjetas de crédito y pago online ha crecido exponencialmente, y aunque este avance facilita nuestras compras, también nos trae consigo algunos riesgos si no prestamos atención a los detalles.

Uno de los cambios más significativos en los pagos es el uso de la tecnología contactless, que permite realizar pagos acercando la tarjeta al terminal de punto de venta (TPV) sin necesidad de introducir el PIN. Aunque este sistema es rápido y cómodo, el Banco de España ha lanzado una advertencia importante que puede ser crucial para proteger tu dinero: el gesto de simplemente acercar la tarjeta sin más comprobaciones puede llevarte a cometer un error costoso.

El peligro

A medida que el pago contactless se ha extendido, cada vez menos personas se detienen a revisar el importe que aparece en la pantalla del TPV antes de realizar la transacción. Este descuido puede ser peligroso. Aunque la mayoría de los comercios son honestos con los precios, los expertos del Banco de España recomiendan prestar especial atención al monto que se está cobrando, ya que si no se verifica en el momento, podrías llevarte una sorpresa más tarde.

Europa Press Una tarjeta de crédito

En muchas ocasiones, cuando realizamos pagos de este tipo, el terminal no nos permite ver el importe exacto o simplemente no nos damos cuenta de que hemos sido cobrados por una cantidad diferente a la esperada. La costumbre de realizar el pago rápidamente y sin comprobar los detalles puede resultar en cargos erróneos o inesperados. Es importante entender que, aunque la tecnología está pensada para hacernos la vida más fácil, también puede ser un terreno fértil para cometer errores si no estamos atentos.

Un detalle clave

Otro de los errores comunes que señala el Banco de España es el rechazo de la copia del ticket cuando nos la ofrecen tras un pago. Muchos consumidores, pensando que no la necesitan y buscando evitar el uso de papel por razones medioambientales, rechazan el recibo que les ofrece el terminal. Sin embargo, esta copia del ticket no es solo un trozo de papel sin valor, sino que es esencial para comprobar que el pago se ha realizado correctamente.

El ticket es el resguardo del terminal TPV y contiene todos los detalles de la compra, como el importe exacto, la fecha, y el nombre del comercio. Guardar esta copia es fundamental para llevar un control adecuado de nuestros gastos y asegurarnos de que no hay discrepancias entre el monto que vemos en el TPV y lo que realmente se nos cobra. Incluso si se opta por un ticket electrónico, es recomendable guardarlo y consultarlo si surge algún inconveniente.

Para evitar problemas, el Banco de España sugiere ser más meticuloso con los pagos y seguir algunas recomendaciones clave. En primer lugar, cuando realices un pago contactless, asegúrate de que el importe que aparece en la pantalla del TPV sea correcto antes de confirmar la transacción. Además, aunque no siempre sea necesario, guardar la copia del ticket es una práctica útil para realizar un seguimiento adecuado de tus compras.

Alamy Stock Photo Persona irreconocible sosteniendo una tarjeta de crédito y pagando en un punto de venta.

Revisa regularmente los cargos en tu cuenta bancaria para comprobar que los importes coinciden con los pagos realizados. Asimismo, muchos bancos ofrecen servicios como el envío de notificaciones por SMS cada vez que se realiza un cargo, lo que te permitirá estar al tanto de tus gastos en tiempo real.

En definitiva, a pesar de que la tecnología ha traído consigo grandes avances en la forma en que realizamos nuestras compras, es importante no bajar la guardia. Al igual que cuando pagamos en efectivo, debemos ser conscientes de lo que estamos pagando, y no dudar en pedir la copia del ticket si nos lo ofrecen. Este pequeño gesto puede ser clave para evitar problemas financieros en el futuro.