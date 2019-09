Ayuntamientos y Comunidades Autónomas vuelven a llenarse de facturas impagadas

Los autónomos y las empresas que trabajan con las administraciones públicas ya lo están notando: se están volviendo a retrasar los pagos de Ayuntamientos y Comunidades autónomas.. Los cajones vuelven a llenarse de facturas impagadas. La Ley marca treinta dias para efectuar los pagos de las administraciones públicas, pero en Comunidades como Cantabria, Valencia, Murcia o Andalucía tanto la administración regional como algunos ayuntamientos no pagan hasta pasados 50 días o más. Es el caso de Cantabria o la Comunidad Valenciana. Miles de empresas y autónomos tienen que soportar ya pérdidas por estos retrasos, que también dificultad su supervivencia.

Esto es lo que le ha ocurrido a Antonio. Vende servicios a comedores de hospitales, colegios y centros públicos en Andalucía. “Ya tuvimos que renunciar al cobro. Lo dimos por imposible. Y no es que condonaramos, simplemente lo dejamos pasar. Cuando llegó a una cantidad que lo pudimos asumir lo dejamos ir", explica a COPE. Fue con la Junta de Andalucía, pero relata también demoras con ayuntamientos. Así que no se fía: más. “Ya no trabajamos para ello, sólo puntualmente si nos garantizan el medio de pago. Ahora tenemos para otro ayuntamiento y lo primero que vamos a hablar es del pago”, ha contado.

Antonio denuncia que a pesar de la nueva Ley se siguen vulnerando los plazos especialmente con los autónomos. "Las grandes empresas cobran antes”, se queja. Hay comunidades que tienen hasta un 60% de operaciones pendientes de pago.