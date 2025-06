Ayudas de hasta 3.000 euros para la guardería en Madrid: requisitos y fecha límite para solicitar la beca

Desde este miércoles, las familias madrileñas pueden solicitar las ayudas de hasta 3.113 euros para el próximo curso escolar destinadas a la escolarización en guarderías privadas autorizadas. El plazo para pedir estas becas, dirigidas a niños menores de tres años, estará abierto hasta el 24 de junio. Se trata de una convocatoria impulsada por la Comunidad de Madrid para apoyar la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros que no cuenten con financiación pública.

Estas ayudas van dirigidas a alumnos que estén matriculados —o tengan reserva de plaza— en guarderías privadas autorizadas por la Administración educativa, siempre que no ocupen una plaza sostenida con fondos públicos. La beca tiene como objetivo aliviar la carga económica de las familias madrileñas durante los primeros años de escolarización, especialmente en aquellos casos con mayor necesidad.

Europa Press Varios niños en la guardería de la base ‘Príncipe’ de Paracuellos de Jarama

El importe general de la ayuda será de 1.947 euros, distribuidos en 177 euros mensuales entre septiembre de 2025 y julio de 2026. No obstante, las familias que cumplan determinados criterios establecidos en el baremo (como los ingresos más bajos o situaciones familiares específicas) podrán acceder al máximo de 3.113 euros, a razón de 283 euros mensuales.

Requisitos y documentación obligatoria

Para acceder a estas becas de guardería en Madrid, los menores deben haber nacido —o estar previsto su nacimiento— antes del 1 de enero de 2026. También podrán beneficiarse niños mayores de tres años con necesidades educativas especiales, siempre que exista un informe del Equipo de Atención Temprana que justifique su permanencia en el primer ciclo de Infantil.

Otro requisito esencial es que la renta per cápita familiar no supere los 35.913 euros. En caso de no autorizar la consulta de datos fiscales, será imprescindible aportar el Certificado del IRPF de 2023, expedido por la Agencia Tributaria a partir del 1 de abril de 2025. Puedes conseguirlo a través de este enlace oficial: Certificado AEAT.

La solicitud deberá ir firmada al menos por uno de los progenitores, tutores o acogedores del menor, aunque todos los mayores de edad de la unidad familiar deben autorizar el cruce de datos si quieren consultar posteriormente el estado de su solicitud. De no hacerlo, no podrán acceder a las listas provisionales ni saber si han sido excluidos o qué puntuación han obtenido.

Europa Press Fachada de la Escuela Infantil ‘Genios en Pañales’

Además, será obligatorio aportar un certificado de nacimiento, o en su defecto un certificado médico que indique la fecha probable de parto, en caso de no haber nacido aún el menor. En situaciones de separación, divorcio, fallecimiento o monoparentalidad, se requerirá la documentación correspondiente, como sentencias judiciales, certificados de empadronamiento o declaraciones responsables.

Cómo presentar la solicitud y consultar el estado

Toda la información oficial sobre la convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en la web del gobierno autonómico, en la sección de Becas y Ayudas a la Escolarización.

El formulario debe completarse en línea, y es obligatorio facilitar un número de móvil y un correo electrónico. Estos datos permitirán el acceso a un código que servirá para comprobar el estado de la solicitud en los plazos establecidos. Si no se autoriza la consulta de datos laborales, fiscales o de empadronamiento, será necesario presentar toda la documentación acreditativa manualmente.

El presupuesto total destinado a estas becas asciende a más de 67 millones de euros, lo que permitirá llegar a miles de familias madrileñas. El baremo de selección tendrá en cuenta ingresos familiares, la composición de la unidad familiar y la situación laboral de los progenitores o tutores.

Con este programa, la Comunidad de Madrid reitera su compromiso de apoyar la conciliación familiar y laboral, facilitar el acceso temprano a la educación y garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias.