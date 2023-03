La auténtica realidad de los jóvenes españoles: Sobrecualificados y sin trabajo

No es muy extraño ver a un joven con una carrera, un máster y varios cursos, trabajando en una tienda o en una cafetería, en un empleo tan alejado de su formación como de sus expectativas. Es una realidad que vivimos en España mucho más que en otros países de la Unión y es lo que se llama sobrecualificación: una persona posee mayor cualificación de la que se necesita para desempeñar un puesto de trabajo. De hecho, ahora mismo, el 36 % de los graduados superiores está trabajando en un puesto inferior al nivel de estudios que tiene, un porcentaje por encima de la media europea, y que nos coloca en el cuarto lugar entre nuestros socios.

Más universitarios que puestos de trabajo

Durante años se desató la fiebre de estudiar una carrera, ir a la Universidad parecía la garantía para el desarrollo profesional y la escalada en el mercado de trabajo. Se ha demostrado ser un gran error, porque en España el porcentaje de licenciados universitarios crece más rápido que la proporción de empleos adecuados a ese nivel de estudios y muchas carreras universitarias tienen poca demanda en el mercado laboral, por lo que, al terminar los estudios, se ven abocados a aceptar trabajos inferiores a su cualificación. José Canseco, experto en RRHH y socio de The Human Touch explica en COPE que "hay cierto desacople entre lo que se ofrece a nivel formativo, el número de profesionales en esas carreras,y lo que las compañías necesitan", existe "una divergencia entre oferta y demanda y no se cubren determinados puestos a pesar del desempleo”. Es algo que ocurre especialmente en un mercado productivo como el nuestro, formado por Pymes y micro Pymes en un 98 %, con unos retos y posibilidades que no siempre "pueden colmar las expectativas de los profesionales”.

Mejor inserción de sanitarios e ingenieros

Según el último informe de la Fundación CYD (fundación Conocimiento y Desarrollo) el desajuste entre oferta y demanda de empleo más elevado está en directores y gerentes, mientras que los profesionales de la salud sufrieron menores desajustes seguidos de supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras, construcción y profesionales de las tecnologías de la información.

Líderes en formación permanente

España está a la cabeza en formación permanente en Europa, algo que parece inconcebible con nuestra tasa de paro de un 12,87 % y un 29,6% en los menores de 25 años. Muchos de ellos optan por salir fuera, su preparación es un buen pasaporte y “encuentran compañías que tienen la oportunidad de ofrecer propuestas de valor y funciones de mayor calado que colman más las expectativas de esos profesionales” hay mejores salarios comparados con España y además “en Europa del norte y Europa central la conciliación entre la vida profesional y personal es mucho mayor, se ha avanzado mucho más en esa convergencia”.

Grados más prácticos y de la mano de las empresas

Canseco asegura que “es posible solucionarlo”. Potenciar la FP, algo que ya se está haciendo, y “generar relación entre Universidades, grados formativos y la empresa, ser capaces de adelantarnos a las nuevas tendencias que hay en el mercado y aquello que el mercado va a necesitar no en los próximos 10 años, en los próximos 3 años”, es decir, generar formación mucho más práctica y apegada a lo que las compañías necesitan. Para ello es necesario también contar con docentes que sean profesionales, que hayan vivido y vivan la realidad laboral, “que no solo hagan carrera en la parte educativa”.