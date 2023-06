Así han cambiado los hábitos de consumo por la inflación: “Usamos más los programas de fidelización”

Aunque desde el mes de julio el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha ido descendiendo mes a mes, la inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y la energía, se mantiene alta, superando el 6%, según refleja el IPC adelantado del mes de mayo. Si nos fijamos en los alimentos, la inflación sigue disparada pese a la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno para determinados productos básicos, y en abril han sido un 12,9% más caros que el mismo mes del año anterior. En este contexto, el precio se ha convertido en un factor fundamental en la toma de decisiones en el supermercado, hasta el punto que el 90% de los consumidores hayan cambiado sus hábitos de consumo.

Pero, ¿cuáles son los cambios más significativos?

El 34% de los consumidores compara precios con mayor detenimiento. Es el caso de Ana, una burgalesa que “antes compraba en el supermercado más cercano, pero con la subida de los precios controlo las ofertas de cada supermercado”, explica. También se compran menos productos no básicos y se usan más los programas de fidelización. “En la aplicación de mi supermercado me envían semanalmente unos cupones para determinados productos, por ejemplo, fruta, verdura o algunos alimentos y marcas especificas. Aunque esa semana no lo vaya a consumir lo compro porque así ahorro”, cuenta Puri, una asturiana que busca las ofertas al igual que hace dos de cada tres compradores. Otros, como Teresa, calculan a la hora de comprar para evitar el desperdicio. “En nuestro caso vamos al mercado con una lista de las cosas que realmente necesitamos e intentamos adaptarnos a ella”, cuenta esta madrileña que cada vez deja menos a la improvisación.

También se busca lo más económico y los datos los confirman. Según la Organización de Consumidores, OCU, más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos como carne, pescado y verduras. Ana, contaba a COPE que “ahora tengo que mirar por el precio y consumo más productos congelados”. En la misma situación se encuentra Maite. “Antes comíamos cinco veces a la semana pescado ahora lo comemos tres”, cuenta la madrileña.

También recortan de lo que consideran gastos no esenciales. Donde se encuentra la ropa y los viajes o vacaciones (84%), actividades culturales como los conciertos o el teatro (87%). Y también “un 33% de los consumidores ha reducido sus encuentros sociales con amigos o conocidos y acudir a establecimientos de ocio”, explica Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores (OCU).

¿Qué medidas ayudarían a contener los precios?

No solo crece el número de hogares con dificultades, sino que cada vez son menos los que tiene una situación desahogada. Y para aliviar esta situación desde la OCU piden aumentar el importe y los beneficiarios del cheque de ayuda de alimentos, que la rebaja del IVA al 0% se extienda a la carne y al pescado. Así como “controlar la evolución de los costes, para controlar que la rebaja de los precios de la energía impacte de la misma forma que impacto en la subida”, concluye el portavoz de OCU.