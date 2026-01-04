Andrés Millán, abogado: "Comprar una vivienda es la forma más sencilla que tiene una persona normal de crear patrimonio sin disciplina financiera"

El debate sobre si es más inteligente vivir de alquiler o comprar la casa en la que se vive gana cada vez más peso, especialmente con la proliferación de consejos financieros en redes sociales. El abogado Andrés Millán en su canal de Tik Tok @lawtips ha arrojado luz sobre esta cuestión, explicando por qué, para el ciudadano medio, la compra de una vivienda sigue siendo la opción más sensata a pesar de los argumentos sobre el coste de oportunidad.

La teoría que defienden muchos divulgadores es aparentemente lógica. Si una persona tiene, por ejemplo, 100.000 euros para la entrada de una vivienda, en lugar de inmovilizar ese capital podría invertirlo en activos más rentables, como fondos indexados o incluso otros inmuebles para alquilar. Según Millán, el cálculo es sencillo: "Cada euro que metes en una cosa no la estás metiendo en otra". Con el dinero de la entrada invertido, se podría generar una rentabilidad que teóricamente permitiría pagar el alquiler de la vivienda deseada y, además, obtener un beneficio.

Una inmobiliaria anuncia un piso en alquiler

El propio abogado expone un caso práctico para ilustrarlo. Alquilar una casa de un millón de euros podría costar unos 3.000 euros mensuales. Sin embargo, si ese millón de euros se invierte, por ejemplo, en tres propiedades de 330.000 euros, cada una podría alquilarse por 1.500 euros, generando 4.500 euros al mes. El resultado es un beneficio neto de 1.500 euros mientras se vive de alquiler. "Te sale mucho más rentable vivir de alquiler. Genial, todo superbonito", ironiza Millán.

¿Por qué no funciona para todos?

A pesar de la aparente solidez del argumento, el experto advierte que este razonamiento "tiene sentido en gente con gran inteligencia financiera o un gran patrimonio, pero no para el común de los mortales". La principal barrera es la necesidad de obtener una rentabilidad sostenida durante décadas que supere el coste de alquilar. Millán lanza una pregunta clave: "¿Tú eres capaz?".

Invertir en este tipo de activos va cero de la mano de la mentalidad española" Andrés Millán Abogado

A la dificultad de mantener esa rentabilidad se suma un factor psicológico y cultural. El abogado destaca que la aversión al riesgo del ciudadano medio español choca con la volatilidad de los mercados financieros. "¿Tienes los huevos a meter el millón de euros o 100.000 euros o lo que sea que tengas ahorrado en un fondo indexado al MSCI World o al SP 500?", cuestiona. Aunque sea una decisión racional y potencialmente más rentable, la realidad es que "invertir en este tipo de activos va cero de la mano de la mentalidad española", sentencia.

La vivienda como un valor seguro

Frente a la incertidumbre de los mercados, la compra de una vivienda ofrece una seguridad tangible. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la compra es la estabilidad a largo plazo, especialmente de cara a la jubilación. "Cuando te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en que vivas mientras los alquileres no paran de subir", explica Millán. Los datos respaldan esta afirmación: desde 2014, el precio del alquiler se ha revalorizado un 80%, más del doble que el precio de compra (33%) y los salarios (31%).

Alamy Stock Photo Cartel de Se Vende en Sevilla

Cuando te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en que vivas" Andrés Millán Abogado

Además, ser propietario elimina riesgos inherentes al alquiler, como la no renovación del contrato si el dueño necesita la vivienda o las subidas imprevistas de la renta, que pueden desbaratar cualquier planificación financiera. Millán concluye que, si bien comprar puede no ser la decisión "financieramente óptima" desde una perspectiva teórica, proporciona un activo real y un patrimonio para el resto de la vida. En un contexto económico actual, tener "activos reales escasos sin riesgo de contraparte" como una vivienda, concluye, "le vendría muy bien a muchísima gente".