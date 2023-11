Aina Clotet explora los "miedos" en la maternidad y crianza en 'Esto no es Suecia': "La conciliación es inviable"

Aina Clotet es la creadora y la protagonista de la serie 'Esto no es Suecia', que explora los "miedos" que surgen durante la maternidad y la crianza de los hijos, y asegura que los nuevos permisos de paternidad -cinco días al año para atender un familiar hasta segundo año, cuatro días por fuerza mayor familiar o las 20 semanas de baja por maternidad- "no son suficientes".

"Creo que la conciliación directamente es inviable. En países nórdicos ponen el cuidado de los niños en el centro y no está mal visto que los padres dejen de ir a trabajar por cuidar a los hijos, mientras que en España hay que hacer malabares. El cuidado de los niños y de las personas hay que ponerla en el centro. No habrá sociedad sana que no tenga los cuidados en el centro", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la serie, que ya se puede seguir en RTVE Play o en TV3.

La actriz, que en la serie cuenta con la participación de Marcel Borràs, señala que España avanza "despacito" en la conciliación familiar y lamenta que en la actualidad la maternidad es más difícil por el ritmo de la actual sociedad.

"Estamos en una sociedad súper exigente y súper productiva. Cada vez queremos llegar a más cosas, queremos ser nuestras mejores versiones en todos los aspectos: mejores profesionales, mejores madres, hijas, amigas. Todo pasa tan rápido que cada vez hay más ansiedad y los niños paran un poco ese ritmo y te piden que pares", ha explicado.

En este sentido, Marcel Borràs cree que los padres actualmente "están más solos criando" y señala que las parejas jóvenes de su alrededor "no tienen ningún tipo de red". "Antes los niños se criaban en un grupo familiar más grande, con hermanos y primos juntos. Por ejemplo, mi padre eran cinco hermanos y yo solo tengo un hermano. Y ahora la gente se va de su ciudad y ya están solos y hay mucha carga", ha recordado.

La serie, según explica Clotet, aborda cómo unos padres intentan buscar unas "garantías" en las vidas de sus hijos, pero "eso es imposible" y se van dando cuenta de que están "abocados al fracaso" con tintes cómicos. "'Esto no es Suecia' nace de las ganas de reírnos de nosotros, de la generación de padres y madres que tiene mucha exigencia. Hemos querido explorar, a partir de la crianza, un tema universal como el miedo o el fracaso", ha señalado la actriz.

"Vivimos en una sociedad que está cargada de teoría y de discurso, pero la práctica está bastante alejada", afirma la cineasta. 'Esto no es Suecia' ha conseguido el Premio Internacional Green Film, que certifica que se ha llevado a cabo un rodaje sostenible, y también el Premio Prix Europa a la mejor serie de ficción de 2023, otorgados por el Parlamento Europeo.

EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN LA CRIANZA

Uno de los aspectos que aborda la serie es el papel de Samuel (Marcel Borràs), que es quién tiene el mayor peso en los cuidados de los dos hijos de la pareja y quien está en un parón profesional, al contrario de Mariana (Aina Clotet) que sigue con su ejercicio profesional.

Al respecto, Aina Clotet considera que hay "muchos" hombres que quieren tener esas responsabilidades familiares pero "les faltan referentes" y señala que en la práctica "hay falta de entrenamiento". "En los jardines de infancia casi no hay hombres. Desde pequeños, no vemos a hombres en los lugares de cuidados. Todavía cuesta mucho de sostener esa invisibilidad, que también cuesta a la mujer, pero nosotras hemos asumido que es algo nuestro", ha comentado.

Por su parte, Marcel Borràs bromea al decir que "antes llegará la extinción de la humanidad que una maternidad y paternidad igualitaria". "Ojalá que se produzca, pero creo que hay mucho que cambiar porque estos modelos también están ligados al capitalismo", ha asegurado, lo que ha llevado a Clotet ha rematar que "el capitalismo está ligado al éxito y los cuidados no tienen aplausos". "Desgraciadamente, en el fondo Marcel tiene razón", ha dicho resignada la actriz.

CRIANZA RESPETUOSA

Durante la serie, el personaje que interpreta Aina Clotet ansía el modelo de crianza sueco por unos vecinos nórdicos que parecen tener una vida y un modelo de crianza idílico. Por eso, decide reunir a un grupo de padres del colegio de su hija para reunirse con una terapeuta y aprender qué es la crianza respetuosa.

"La crianza respetuosa es la que intenta colocar como las necesidades del niño en el centro, intentar acercarte al niño desde su problemática y no desde lo que tú quieres que el niño haga sino escucharle de verdad y no anticiparte a lo que quieres que el niño haga. En definitiva, es tratar al niño como una persona y respetar y validar sus emociones", explican ambos actores.

Sin embargo, añaden que "hay mucha teoría" y la práctica suele "explotar" y comparan la crianza respetuosa con la "deconstrucción del género". "Todo es bien complejo porque al final estás tratando con niños que son emociones puras y duras. Hay días que te encuentras situaciones con tus hijos llorando o que no hacen caso y tú estás nervioso, cansado, agotado, y dices '¿cómo iba eso?'. Es una deconstrucción parecida a la del género", precisan.