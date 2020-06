Ahorrar en tiempos de crisis: ¿qué va a pasar con ese dinero?

Es el miedo. El temor a la crisis con un gran desempleo ha llevado a muchos hogares a ahorrar en la medida de lo posible. Hasta mayo, el ahorro se ha incrementado un 35%. Una cifra record. Durante el confinamiento no se ha gastado en comidas, viajes, ocio... Pero ha sido la incertidumbre y el temor a un futuro de recesión el que ha hecho que apostemos por lo que se llama “ahorros preventivos”.

Cuando hemos podido salir y gastar ese ahorro forzoso se ha convertido en ahorro preventivo. ¿Que va a pasar en los próximos meses? Hemos querido llenar las huchas lo que podemos ante la falta de confianza en la economía.Y no somos los únicos: también ocurre en Francia y Alemania Hasta abril, los depósitos en la Eurozona habian aumentado según el Banco Central Europeo 100.000 millones de euros

AHORRO PREVENTIVO

Miles de trabajadores están saliendo del ERTE, pero no saben cuánto puede durar. el 47 % de los españoles ha visto afectado su empleo por esta crisis. No olvidan la de 2008 y un 16% ya ha aceptado una rebaja del sueldo para no perder el empleo.

Según un estudio de Open Evidence, el 92% de la población teme una depresión económica y el 63% espera que el año 2021 sea peor que el 2020. Muy pocos ven luz al final de tunel. Con estos datos, tras la primera explosión de gasto y compra celebrando el progresivo levantamiento del encierro, se prevé una nueva moderación del consumo que llevará a finales de año a un aumento del 14% en las huchas de los españoles. Se observa además una apuesta por buscar puntos de apoyo económico seguros complementarios al salario. Una encuesta de Inverco que agrupa a diversas instituciones de inversión colectiva refleja que la vivienda se mantiene como la primera preferencia de inversión. Para aquellos que pueden, claro.