Ahorrando desde ya esta cantidad: Lo que tienes que saber si quieres prepararte tu jubilación con tiempo

Si preguntáramos a cada español cuáles son las preocupaciones principales que tienen, podríamos concluir en que, en general, son las mismas: la salud, el dinero, y el amor. O dicho de otro modo, y siendo todavía más específicos, cuestiones como la crisis económica, el incremento del paro, el colapso en la sanidado la violencia de género.

Algo constatado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que hace apenas unas semanas, publicaba su barómetro de enero, en el que aseguraba que el problema que más afecta a los españoles encuestados era la crisis económica, seguida por la sanidad y, después, por el paro.

No es la única preocupación que presentan en torno al trabajo, también sienten inquietud por el futuro, por los problemas de empleo derivados de la pandemia o las pensiones.

Y estas últimas, especialmente preocupantes, si tenemos en cuenta los últimos datos que nos ofrece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que nos dicen que siete de cada diez españoles no están preparando su jubilación financieramente, aunque, muchos de ellos (el 35%) considera que la pensión que tenga una vez que se jubile, será insuficiente para llegar a fin de mes.

Pero, ¿van a ser, realmente, insuficientes las pensiones que nos toque cobrar en un periodo de quince a veinte años? El analista económico y experto en Educación Financiera, Pablo Gimeno, nos lo explicaba.

Audio





"Estoy completamente seguro de que las pensiones no van a ser como lo son hoy en día. No hay nada más preciso que las matemáticas, somos el segundo país del mundo con la tasa de natalidad más baja de entre 200 países, el segundo con la esperanza de vida más alta, tenemos una deuda pública inasumible y, para colmo, se acerca el 'baby boom' a su edad de jubilación. Es altamente improbable que tengamos pensiones como las conocemos ahora, que ya de por sí, no son muy altas" explicaba.

Razón suficiente como para que personas como Rocío, de apenas 27 años, decidieran abrirse un plan de pensiones para planear desde ya, su jubilación: "Me lo abrí hace unos dos años, porque viendo cómo iba la economía española, me preocupa mucho mi jubilación y la pensión que voy a poder tener cuando me toque jubilarme", explicaba.

Audio





Es decir, que, las pensiones que puden quedar a las personas jóvenes van a ser insuficientes, por lo que, lo mejor, es comenzar a tener en cuenta que deberíamos comenzar a ahorrar para poder llegar a fin de mes cuando llegue la jubilación. Pero, ¿cómo debemos hacerlo?

Las claves para ahorrar y cuánto debemos ir guardando cada mes

Teniendo en cuenta que son los jóvenes quienes más van a sufrir este problema, a consecuencia de un sistema de pensiones gravemente desequilibrado, el hecho de ir preparando la jubilación con previsión es fundamental. Al menos, así nos lo contaba Pablo Gimeno. "Depende de la edad que tengas, pero también del momento vital que estés viviendo. Si estás estudiando, de los ingresos que tienes...Hay que anticiparlo a lo que lo viene haciendo la media española. En cualquier caso, todos los momentos son buenos para empezar a ahorrar, y a pensar y decididr cómo podemos invertirlo para que nos aporte ingresos pasivos y rentabilidad" explicaba.

Audio





Si bien hay distintas opciones para ahorrar, como abrirte un plan de pensiones al uso, en el que cada mes metes el dinero que consideres, o planes de inversión en función de los tipos de activos, lo importante, a todas luces, es empezar a ahorrar. ¿Cuánto? Pues también nos lo explica Pablo Gimeno.

"Es difícil concretar un porcentaje generalizado, algunos hablan de un 5, un 10 o un 15%. Hay que adecuarlo y personalizarlo a cada situación y cada persona" comenzaba explicándonos. "Para mí lo importante es la concienciación de generar ahorro, ya que es importante tener claro que el dinero genera dinero, porque da rentabilidad" apuntaba, mientras contaba que lo importante es concienciarnos "de la importancia de ahorrar".

Audio





Pero, con la importancia que tiene ahorrar para tener dignas y hacerlo con anticipación, ¿cómo puede ser que, 7 de cada 10 españoles, no consigan hacerlo? "Tenemos un salario medio en España muy bajo y unas capacidades de ahorro muy mermadas en comparación con el resto de la Unión Europea. Pedirle a alguien que ahorre, cuando no puede llegar a fin de mes, es complicado" nos explicaba Pablo Gimeno, entre otros factores para no conseguir preparar financieramente nuestros años sin trabajar.

Audio





Cómo tener una buena salud financiera

Si hemos hablado del injusto sistema de pensiones actual y, lo peor de todo, el que se viene, no te hemos contado que existen formas de calcular cuál será tu pensión en el momento que te toque jubilarte. Eso sí, como nos recuerda nuestro experto, es fundamental ir encontrando las formas para ahorrar hasta que llegue ese momento.

Audio





Y es que, tener una buena salud financiera desde ahora es crucial para preparar nuestros últimos años. Y, ¿cuáles son esas claves para tener una buena salud financiera? Pues, como explica Pablo Gimeno, lo primero es "tener buena formación en el ámbito financiero: buscar cursos, lecturas que puedan formarnos y tener los conocimientos necesarios para tomar las decisiones con criterio" explicaba.

Además de eso, "seguir la actualidad económica, política y social, porque hay muchas noticias que nos pueden afectar al futuro económico" y, también, contar con "asesoramiento económico, gastarnos dinero si hace falta para encontrar una persona de confianza" concluía el experto.