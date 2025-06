El 28 de junio entra en vigor una nueva ley que afecta a los cajeros automáticos: adiós a sacar dinero como lo hacíamos hasta ahora

El próximo 28 de junio entra en vigor la obligación legal de adaptar todos los cajeros automáticos a la nueva Ley 11/2023, que transpone al marco español los requisitos europeos de accesibilidad para productos y servicios.

Los cambios que se desarrollarán y se enmarcan en esta ley que entrará en vigor a finales de este mes contemplan cambios en los dispositivos que permiten retirar dinero en efectivo y realizar algunas gestiones, como es el caso de pagar multas o impuestos.

¿qué exige la nueva normativa?

Las principales novedades que los cajeros automáticos presentan son una nueva interfaz más simplificada e intuitiva, para así ayudar a los clientes que estén menos habituados a tratar con dispositivos tecnológicos.

Lo que se consigue con esta nueva manera de proceder es la de garantizar que las personas con alguna discapacidad puedan realizar operaciones bancarias sin enfrentarse a barreras por su condición física o intelectual. Además, las novedades más importantes que se subrayan son las siguientes:

Ampliación del tamaño de letra.

Aparición de audioguías.

Rediseño de interfaz y el menú.

Las mejoras no se reducen a los dispositivos. Los bancos deben formar a sus empleados para atender a la diversidad funcional, aprender a detectar necesidades y acompañar de forma proactiva a quienes requieran ayuda en la adaptación a los nuevos sistemas.

Alamy Stock Photo Una persona opera con su teléfono inteligente en un cajero automático utilizando la opción inalámbrica o sin contacto

mapas interactivos

La instauración de la norma invita a las entidades a informar de manera clara a los usuarios sobre qué cajeros están ya adaptados y cuáles no. De este modo, a través de sus perfiles en redes sociales, así como en su página web, están incorporando mapas interactivos para localizar los cajeros accesibles.

El Ministerio de Derechos Sociales subraya que la medida responde a compromisos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030.

no cambia el limite de dinero efectivo

Esta nueva normativa no afecta a la cantidad de dinero en efectivo que podemos retirar en los cajeros automáticos. La ley de accesibilidad no se centra en esta cifra, sino que únicamente pone el foco en permitir que todos los ciudadanos tengan acceso. El límite de dinero en efectivo depende de la entidad bancaria, no hay una cifra estipulada.

Actualmente, en España hay alrededor de 47.000 cajeros automáticos e introducir los cambios para conseguir la máxima accesibilidad está entre los 1.500 y los 3.000 euros por unidad. En cambio, si supera los 3.000 euros, tanto una retirada como un ingreso, los bancos deben dar explicaciones a la Agencia Tributaria