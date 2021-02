5 Trucos para teletrabajar bien

Google Workspace ha hecho que la oficina ya no sea un lugar, sino un espacio de trabajo al que puedes acceder desde casa, desde la biblioteca o desde tu cafetería favorita. Es la solución ideal para trabajar a distancia y no perder ni un minuto de productividad para tu empresa.

Además, es la herramienta que necesitan los equipos para un teletrabajo grupal, conectado y eficiente. Por eso, te viene bien saber algunos trucos para que tu trabajo y el de los tuyos salga más que genial. Sigue estos 5 sencillos consejos;

1.- Tira de una lista de distribución de equipo y simplifica

El tiempo es oro y tenemos que invertirlo en las tareas realmente importantes. ¿Tienes que compartir información con miembros del equipo que están en distintas ubicaciones? Con Grupos de Google crea una lista de correo electrónico. Así, en lugar de escribir a cada persona por separado, usas la dirección de correo electrónico del grupo.

2.- Coordina los planes de proyecto

Con las Hojas de cálculo de Google se puede crear un plan de proyecto dinámico para la organización de todo el trabajo de tu equipo y así poder visualizar mejor el progreso. Como permiten la edición en tiempo real, cada trabajador, esté donde esté, podrá ir modificando el estado de sus tareas y así todos sabrán cuál es la situación del proyecto.

3.- Una buena organización con Calendar

Calendar es la perfecta solución para esos equipos que trabajan en zonas horarias distintas y les cuesta más organizar reuniones. Con Google Calendar puedes ver la disponibilidad de cada uno y programar eventos o reuniones de equipo.

4.- Crea, edita y almacena en tiempo real

Con Drive podrás almacenar Docs y Hojas de Cálculo que puedes crear y compartir con todos los miembros que quieras de tu equipo. Es una forma segura de trabajar sobre un mismo documento en el que tus compañeros aportan información y colaboran contigo en grupo.

5.- Reúnete, celebra eventos y relájate con tus compañeros

Que tus compis estén en distintas partes del país o incluso fuera de España no es ningún obstáculo. Puedes hacer reuniones súper productivas con Meet que también puedes guardar en Drive para que pueda verla algún miembro que no haya podido estar presente. Y no solo eso, tus charlas de café y pasillo, tus momentos teambuilding… ¡Seguirán existiendo! Aprovecha todas las ventajas de Meet para que el cara a cara nunca se pierda.

Como ves, con pequeños trucos el teletrabajo es muy muy sencillo con Google Workspace. ¡Hay que aprovechar este espacio de trabajo único!