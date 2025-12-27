"Los salarios en España mejoran, se están firmando unos convenios bastante potentes y las subidas están por encima del tres por ciento, en 2027 aflojará un poco"

La economía española mantendrá su ritmo de crecimiento en 2026, e incluso lo hará por encima de lo previsto hace unos meses. Así lo ha señalado el Banco de España en su último informe de previsiones económicas, analizado en el programa 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE por la periodista económica Victoria Ballesteros. A pesar de la mejora, el organismo advierte que la economía irá perdiendo fuerza de manera progresiva para acercarse a ritmos de crecimiento más normalizados, similares a los del resto de potencias europeas.

El consumo, motor de la economía

La revisión al alza de las previsiones, que sitúa el crecimiento para 2026 en un 2,9% —tres décimas más de lo previsto—, se apoya en la fuerte inercia de la demanda interna. Según Ballesteros, es el consumo de los hogares el que está tirando principalmente de la economía. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la demanda externa, donde España está "pinchando". Las exportaciones se han reducido y la balanza comercial ya es negativa, en parte por un aumento de las importaciones desde China debido a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

El empleo se modera

En cuanto al mercado laboral, el Banco de España prevé que se seguirá creando empleo, aunque el ritmo de creación pasará a la mitad de aquí a 2027, cayendo de tasas del 2,7% al 1,4%. Esta desaceleración no impedirá que la tasa de paro siga bajando, pero persiste la duda sobre la calidad del empleo creado, con el foco en la estadística de los fijos discontinuos, que, como señaló el presentador Fernando de Haro, "han perturbado mucho las estadísticas de empleo". Mientras tanto, la diferencia entre los sueldos del sector público y el privado sigue siendo notable, ya que un empleado del sector privado cobra de media 1.000 euros menos al mes que uno del sector público.

Europa Press El Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá

Salarios al alza frente a una inflación persistente

La mejor noticia del informe se encuentra en la evolución de los sueldos. Ballesteros calificó la previsión como "buenísima", destacando que "se están firmando unos convenios bastante potentes". El análisis de los convenios colectivos plurianuales sugiere subidas salariales por encima del 3% para este año y el que viene. En 2027, aunque "aflojará un poco", las subidas seguirán siendo cercanas al 3%. Esta mejora salarial por convenio es uno de los datos más positivos.

Se están firmando unos convenios bastante potentes" Victoria Ballesteros Periodista económica

No obstante, esta mejora salarial se enfrenta a una inflación más alta de lo previsto, que se moderará más despacio de lo esperado. Se estima que se sitúe en el 2,7% en 2025 y baje al 2,1% en 2026. Esta persistencia de los precios explica por qué muchos ciudadanos no perciben la bonanza macroeconómica. La periodista señaló que la inflación acumulada desde 2011 es de un 30%, lo que ha provocado una clara "pérdida de capacidad adquisitiva". El sueldo más frecuente en España, por ejemplo, ha sentido este impacto.

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Este escenario dibuja una España de dos velocidades. Por un lado, hay un sector de la población al que "le va muy bien", con una tasa de ahorro inusualmente alta del 11%. Por otro, "al que le va mal, le va bastante mal". Una señal de alarma, según el Banco de España, es que "hay una subida anormal del crédito al consumo". Este fenómeno agranda la brecha social y provoca que la clase media esté "cada vez más mermada" y sea "más estrecha", lo que fue calificado en el programa como un "mal asunto".