La IA recaba información sobre nosotros y nos manda publicidad ad hoc

Se trata de la Inteligencia Artificial que recaba y cruza datos no solo de tus visitas o de la información que das al realizar una compra o clicar en una página, también te monitoriza en las redes sociales y sabe qué te gusta y cuándo, y hasta tu clase social o tus aspiraciones. Una valiosísima información para las empresas, para optimizar sus políticas de marketing y ventas y que finalmente proporciona ventajas tanto para las compañías como para el consumidor.

Más allá de las cookies

Procesos de captación de información que ya se realizaban con las cookies ahora son mucho más precisos. Hasta hace muy poco sonaba a algo casi de ciencia ficción, en los dos últimos años su introducción en general y en el marketing ha sido espectacular. “Se está utilizando en la segmentación de perfiles para personalizar la publicidad, que sea más contextualizada de acuerdo a las necesidades que tiene un usuario específico” explica a COPE Nacho Somalo experto en comercio electrónico y marketing.

Lo primero es identificar al cliente y hasta ahora se hacía con las famosas cookies, por ejemplo, si miro un artículo de coches en una web me coloca una cookie que me identifica como interesado en coches y se me presentarán publicidades en torno a ese interés. Pero ahora borrando esas “galletitas” no vamos a evitar esas molestas publicidades que nos aparecen de repente porque "se ha producido una evolución tecnológica y se identifica al usuario por login”, nos logeamos “cuando entramos en LinkedIn, en Google ...no se identifica ya a un ordenador, sino a nosotros, por lo tanto, va acumulando más información, la IA la analiza y ve dónde es más vulnerable la publicidad y a partir de ahí ofrece al individuo la que va a proporcionar un retorno mayor al anunciante”.