A los comerciantes no les compensa dedicar días al Black Friday. Crónica Susana Moneo

Este lunes comienza una de las semanas de más compras de todo el año. El llamado Black Friday -días de descuentos en una tradición importada de EE.UU.-, trae en este 2022 menos gasto y menores ofertas de empleo. La elevada inflación y la incertidumbre económica pesan en la que es la antesala de las compras navideñas.

La inflación está ganando la partida. El 41 % de los españoles no tiene intención de comprar nada, la mayoría va a gastar solo en lo que necesita y en adelantar las compras navideñas, al tiempo los negocios aparecen ahogados por el aumento de costes como han contado a COPE.

El propietario de la zapatería Abelardo de Oviedo es Rubén de Francisco que asegura que no ve la razón para incentivar las comprar durante toda una semana, "no tiene una razón de ser cuando hoy mismo se está comprando prácticamente por necesidad".

Muchos pequeños comercios no van a participar en una campaña que no les reporta ningún beneficio como explica Sandra propietaria de la tienda de ropa SANandCOCO también en Oviedo, "piensas de qué sirve un día de mayor facturación, que sí, que facturas más, facturas más pero no es así porque al final si tú haces descuento, el margen es menor si has estado casi todo el mes sin vender".

Según la patronal UNO Logística se van a entregar 100.000.000 de paquetes, pero el año pasado fueron 106.000.000. Una diferencia nada desdeñable.