La gran duda de los trabajadores: ¿cuánto subirán los salarios en 2026?

El coste de la vida persistirá en su escalada durante 2026, lo que llevará a las empresas a seguir subiendo los salarios para compensar la inflación.

Este escenario se presenta después de un 2025 en el que, según el análisis de Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, los sueldos ya consiguieron crecer ligeramente por encima del IPC.

Las previsiones para 2026

Aunque el Banco de España augura repuntes medios por encima del 3%, otras entidades como Research se muestran más optimistas, sobre todo en perfiles cualificados.

Su director, Valentín Bote, explica que "en función de que estemos hablando de perfiles con mucha demanda por parte del mercado, u otros menos, pues las subidas se van a balancear de unas con otras, pero en promedio podemos estar hablando entre el 4 y el 5 por 100 pueden estar el rango de subidas".

El poder adquisitivo, a la cola de Europa

A pesar de estas subidas, los españoles están a la cola de Europa en poder adquisitivo. Según datos de Eurostat, los salarios han subido un 27% en los últimos 10 años, una cifra que contrasta con el encarecimiento de la cesta de la compra, que se ha disparado un 45% en el mismo período, de acuerdo con el INE.