Garamendi, presidente de la CEOE apela a la responsabilidad de los grandes partidos PSOE y PP

Antonio Garamendi reconoce en COPE que el resultado de las elecciones generales deja un escenario “muy complicado” y revela “el fracaso de la nueva política”. Sin embargo el presidente de la patronal CEOE dice que hay mirar para adelante. “No puede haber nuevas elecciones”, asegura. Se resiste a poner siglas al futuro Gobierno pero habla de “trasversalidad”, como ha ocurrido en otros países de Europa, en un claro mensaje al PSOE y al PP. No quiere ir más allá, no se moja si se refiere a una gran coalición o a una abstención popular para investir a Sánchez. “Es el momento de las grandes decisiones, de las grandes responsabilidades y allí veremos cada uno donde está”, apunta. “Tendrán que hacer su juego, moverse, invitarse a hablar pero al final dos y dos son cuatro”, añade y lo que ahora necesita España “es rigor presupuestario, estabilidad y moderación” para hacer frente a la desaceleración económica y los retos que tenemos por delante. El líder de los empresarios cree que “la clase política no puede seguir enredándose en una rotonda, dando vueltas sin salir de ella”.

El presidente de CEOE no ha querido valorar una futura entrada de Podemos en el Gobierno, que es ahora mismo el escenario más factible. Afirma que sólo hablará de las decisiones cuando se tomen aunque sí deja claro ya a Sánchez “si son demagógicas, ideológicas, de poco futuro económico” se lo harán saber.

Garamendi tiene claras las consecuencias de la actual incertidumbre económica. Pasa factura al día a día. “Los empresarios, sobre todo los más pequeños van a parar de tomar decisiones”. Y eso se traduce en menos inversión y más paro.