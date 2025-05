Confirmado por el Supremo: los clientes de este banco pueden recuperar el dinero si han sufrido una estafa

Las ciberestafas contra bancos y sus clientes se han convertido en una amenaza creciente, con técnicas cada vez más depuradas que burlan los sistemas de seguridad más comunes. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que puede marcar un antes y un después en la protección de los consumidores: corresponde a los bancos devolver el dinero a los clientes estafados, siempre que estos no hayan incurrido en negligencia grave.

El Supremo obliga a los bancos

Todo parte de un caso concreto: un cliente fue víctima de una estafa por valor de más de 83.000 euros. Según explicó Marta Ruiz, periodista especializada en economía de COPE, el afectado avisó a su banco de varias retiradas de efectivo y pagos con su tarjeta en plena madrugada. A pesar de ello, la entidad solo logró recuperar una parte del dinero y no tomó medidas inmediatas como anular las claves ni ofrecer al cliente un nuevo acceso a su cuenta.

“El Supremo da la razón al cliente”, subrayó Ruiz, y añade que el alto tribunal ha sido claro: el banco debió reaccionar con rapidez ante una actividad claramente sospechosa. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, recuerda que las entidades tienen la obligación de contar con mecanismos de control eficaces: “Las entidades financieras tienen que tener unas medidas de seguridad que el banco, condenado en esta ocasión, no acreditó”.

Alamy Stock Photo Persona sosteniendo un teléfono móvil con la página web del banco español Banco Santander SA en la pantalla frente al logotipo

En su fallo, el Supremo insta a los bancos a mejorar sus herramientas de detección de operaciones anómalas, una cuestión clave en un contexto en el que los delitos por suplantación de identidad y manipulación telefónica se multiplican.

Fraude sin señales

El caso de Álvaro ilustra cómo los estafadores utilizan estrategias cada vez más perfeccionadas para ganarse la confianza de las víctimas. “Primero sospechas, evidentemente que sospechas —relata—, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco… el señor que te está hablando no me pide ninguna posición ni que abra la cuenta ni que pinche ningún link. Y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos… Pues que nadie pueda tener tanta información si no es el banco”.

Esa sensación de seguridad falsa es precisamente lo que persiguen los ciberdelincuentes. A través de técnicas como el phishing, simulan comunicaciones oficiales para engañar al usuario. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad gestionados en 2024 fueron fraudes online, y buena parte de ellos correspondían a este tipo de engaños.

Con esta sentencia, el Supremo fija un criterio que podría sentar jurisprudencia. Las Asociaciones de Consumidores esperan que este fallo se convierta en un referente legal y refuerce la responsabilidad de los bancos ante estafas que podrían haberse evitado si los sistemas de control hubieran sido eficaces.

Alamy Stock Photo Persona sosteniendo un teléfono inteligente con el logotipo de la empresa bancaria española Banco de Sabadell S.A. en la pantalla frente a su sitio web

Esta decisión judicial protege al usuario bancario en un entorno donde las ciberestafas se profesionalizan a un ritmo vertiginoso. Los bancos deberán actuar con mayor diligencia y ofrecer garantías reales a sus clientes, tal como exige la normativa europea sobre servicios de pago seguros.

Porque si algo deja claro esta sentencia del Supremo es que la confianza no debe costarle el dinero al cliente, y que las entidades financieras no pueden mirar hacia otro lado cuando los ciberdelincuentes atacan. ¿Has sufrido una estafa bancaria? Este fallo puede abrir la puerta a reclamar lo perdido.