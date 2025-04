La Policía Nacional avisa de una nueva estafa: cuidado si recibes este mensaje del banco

La ciberdelincuencia sigue creciendo a un ritmo alarmante, y uno de los métodos más recientes es una estafa que está afectando a miles de personas en toda España. La Policía Nacional ha lanzado una advertencia urgente sobre una modalidad de fraude que utiliza el sistema de Bizum para despojar a los usuarios de su dinero. Según Isabel, inspectora del grupo de delincuencia de la Policía Nacional, este tipo de estafas es cada vez más común, y las víctimas son especialmente vulnerables cuando no prestan la debida atención a los detalles en sus transacciones bancarias.

En una reciente entrevista en el programa "Poniendo las Calles", Isabel explicó que el modus operandi de los delincuentes es bastante sencillo pero eficaz. "Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. El dinero entra directamente en tu cuenta sin necesidad de que realices ninguna acción", indicó la inspectora. Sin embargo, la estafa ocurre cuando el delincuente se hace pasar por el banco y te pide que aceptes una solicitud para autorizar el pago, lo que parece legítimo a simple vista.

El peligro del 'Bizum inverso'

El Bizum inverso es una de las técnicas más usadas por los estafadores en la actualidad. Este fraude implica que el delincuente obtiene tu número de teléfono y te solicita que envíes dinero a una cuenta. Para que la operación se complete, el banco solicita tu autorización, y si no estás alerta, podrías acabar aceptando la transacción sin darte cuenta. "Si no te fijas bien en los mensajes bancarios y no lees con atención, podrías estar facilitando el envío de dinero a los estafadores", advirtió Isabel.

Alamy Stock Photo Un hombre jubilado solitario navegando en su teléfono móvil

Este tipo de estafa es una muestra clara de cómo los delincuentes aprovechan la tecnología y la rapidez de los servicios bancarios para engañar a los usuarios. "El consejo más importante que podemos dar es que, ante la duda, no aceptes ninguna transacción. Lee siempre con detenimiento los mensajes de tu banco", recomendó Isabel durante la entrevista.

Una nueva herramienta

Además de los métodos tradicionales de fraude, la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a ser utilizada por los estafadores para hacer más sofisticadas sus operaciones. Isabel explicó que recientemente se detuvo a seis personas que usaron IA para estafar más de 19 millones de euros. "Lo que hicieron fue crear anuncios falsos de inversiones y posicionarlos en las redes sociales, utilizando la inteligencia artificial para atraer a las víctimas", detalló la inspectora.

Este tipo de estafa se basa en el uso de anuncios fraudulentos en plataformas digitales. Los ciberdelincuentes crean páginas web que parecen legítimas y utilizan IA para mejorar su visibilidad, haciendo que los usuarios interesados en inversiones o productos específicos caigan en la trampa. Una vez que las víctimas hacen clic en el anuncio, comienzan a recibir llamadas y correos electrónicos falsos que buscan convencerlos de realizar pagos o inversiones.

Evitar ser víctima de estafas

La Policía Nacional ofrece una serie de consejos prácticos para prevenir este tipo de fraudes. En primer lugar, Isabel recomienda establecer "una clave secreta familiar" para verificar la identidad de los contactos, especialmente si se recibe una solicitud de dinero por parte de un supuesto familiar o amigo. Esta clave puede ser un nombre, una canción o una frase que solo tú y tus seres queridos conozcan. De esta manera, aunque los estafadores utilicen técnicas como la clonación de voz mediante inteligencia artificial, no podrán burlar esta barrera de seguridad.

"Si no conoces a la persona o si algo te parece raro en la conversación o solicitud, pide siempre esa clave", aconsejó la inspectora. Además, siempre es recomendable realizar una verificación exhaustiva antes de realizar cualquier pago o inversión online. Existen múltiples herramientas y recursos disponibles, como las páginas web que verifican la autenticidad de los dominios o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que puede ayudar a identificar las inversiones legítimas.

Alamy Stock Photo Trabajador autónomo bebiendo agua y usando un teléfono móvil en la oficina de su casa durante un proyecto de trabajo independiente

Si eres víctima de una estafa, Isabel subraya la importancia de denunciar cuanto antes. La Policía Nacional y la Guardia Civil son los organismos competentes para investigar estos casos. "Recopila toda la información posible: los mensajes que hayas recibido, los justificantes de pago, las comunicaciones y los contactos, y acude a la policía", recomendó.

La trampa de las estafas online

A medida que avanzan las tecnologías y los métodos de los ciberdelincuentes se vuelven más sofisticados, nunca está de más recordar las precauciones básicas: no hagas clic en enlaces desconocidos, desconfía de las ofertas demasiado atractivas y siempre verifica la autenticidad de cualquier solicitud de dinero, especialmente si proviene de una fuente desconocida.

La Policía Nacional continúa trabajando para detectar y erradicar estos delitos, pero la colaboración de la ciudadanía es crucial para detener a los culpables. "Si ves algo sospechoso o te contactan con una oferta demasiado buena para ser cierta, detente y revisa con cautela. No seas una víctima más", concluyó Isabel.