¿Cómo están reaccionando los mercados a la compra del Credit Suisse? Lo cuenta Fernando Mañueco

La Bolsa arranca la semana como cerró la anterior. Con mucho nerviosismo, con desconfianza y con pérdidas generalizadas en los principales mercados. Pero hoy las caídas no son demasiado graves. El índice Ibex 35 baja un 2 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.530 puntos. La pasada semana perdió un 6 por ciento. Suben algunos valores, pero siguen castigadas las acciones de los bancos, después de que UBS haya llegado a un acuerdo para comprar Credit Suisse por 3.000 millones de euros. Ha conseguido garantías del gobierno suizo por valor de 9.000 millones y se ha asegurado una línea de liquidez por 100.000 millones de euros. La intensa fuga de depósitos del CS explica la urgencia por encontrar una salida que frente la hemorragia. Las acciones de Credit Suisse se desploman a la apertura en la Bolsa de Zurich. Se ajustan al precio que pagará UBS, que es muy inferior al de cierre del pasado viernes.

La nueva entidad surgida de la esta “forzada” operación de rescate –a la fuerza ahorcan- se convertirá en un gigante con más de un billón y medio de euro en activos. Es, por tanto, un “superbanco” con riesgo sistémico. El Banco Central Europeo ha celebrado la rápida respuesta de las autoridades suizas y ha recordado que el sistema financiero europeo es sólido y estable. Hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene revista una nueva comparecencia pública. Los grandes bancos centrales mundiales realizarán un esfuerzo coordinado para impulsar el flujo de liquidez en el sistema financiero para evitar posibles estrangulamiento del crédito a las familias y a las empresas. Los analistas creen que la fusión UBS/Credit Suisse es la mejor de las soluciones. Mejor que otras alternativas, como la nacionalización de la entidad, o la compra por parte del Deutsche Bank o como la compra por parte de Black Rock, que sn las posibilidades que barajaban los mercados.

De momento, el dinero que sale de la Bolsa busca refugio en los mercados de bonos, lo que hace subirlos precios y bajar su rentabilidad. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha bajado hasta el 3,09 por ciento, mientras el “bund” alemán baja del 2 por ciento. Se sitúa concretamente en el 1,94 por ciento a primera hora de la mañana. El dinero busca refugio también en el oro. La onza roza hoy los 2.000 dólares.

Las turbulencias en el sistema financiero seguirán marcando el día a día de los mercados a lo largo de la esta semana. Pero no es la única referencia. De hecho, el consejo de dos días que celebrará la Reserva Federal de Estados Unidos el martes y el miércoles eclipsará casi cualquier otra consideración. Incluso, en parte, la moción de censura que se debatirá a partir de mañana en el Congreso. Las decisiones del Comité de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) se conocerán en la tarde del día 22. Tras el colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, -y las dificultades del First Republic Bank-, empieza a tomar cuerpo la impresión de que la Reserva Federal comenzará a moderar el ritmo de subidas en el precio del dinero. Nuevas alzas agresivas de tipos de interés podrían complicar más la situación en el turbulento sector financiero. Además, la mejora de las cifras de inflación en EEUU contribuyen a expandir esta impresión. La inflación se ha ajustado a las previsiones de los expertos, con un 6 por ciento en tasa general y un 5,5 en la subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos frescos. De hecho, con estas cifras sobre la mesa, algunos analistas esperan incluso que la Reserva Federal no suba tipos el miércoles de la próxima semana, cuando hasta ahora se daba por hecho una subida de un cuartillo de punto o incluso de medio punto. La opción de un cuarto de punto es la que cuenta con mayores probabilidades.

Hoy se conocerá la balanza comercial de la zona euro. Ya se sabe que los precios industriales han crecido en Alemania un 15,8 por ciento en febrero en tasa anual, frente al 17,8 por ciento del mes anterior En el ámbito geopolítico a partir de hoy están previstas reuniones de alto nivel entre China y Rusia y entre China y Ucrania.