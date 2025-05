Aviso a las pymes: prepara la documentación a presentar a la Agencia Tributaria porque este certificado es obligatorio

Publicado el 20 may 2025, 21:30

El reloj corre para las pequeñas y medianas empresas españolas. A partir de abril de 2025, será obligatorio contar con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) para aquellas compañías que intervengan directa o indirectamente en el comercio internacional. Así lo han recordado en el programa Poniendo las Calles de COPE el experto en aduanas Borja Millans del Bosch y la especialista en digitalización aduanera Lourdes Morales, en conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

“Esto es como tener que tener el carné de conducir”, advertía Millans del Bosch. “Puedes conducir sin él… pero no deberías. La certificación va a ser obligatoria. Hay que ponerse al día”.

La exigencia parte del Código Aduanero de la Unión Europea, que ya desde 2013 señalaba la importancia de avanzar hacia una gestión digital y segura de las operaciones de importación y exportación. La certificación OEA garantiza que una empresa es fiable, trazable y cumple con todas las normas aplicables, no solo en territorio nacional, sino también en el comercio con otros países.

Digitalización obligatoria

La medida supone una presión añadida para las pymes, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades para adaptarse a los procesos digitales exigidos por la administración. “Las empresas, con sus labores diarias y muchas veces con una plantilla justa, ven que la digitalización de los procesos burocráticos exige dedicar más tiempo del personal, quitándoselo a otras labores dentro de la empresa”, lamentaba Lourdes Morales durante la entrevista.

En este contexto, plataformas como NUMA, en la que trabajan ambos expertos, permiten gestionar el certificado de forma digital, facilitando el proceso de adaptación. Sin embargo, sigue siendo necesario que las empresas preparen con antelación toda la documentación que deberán presentar ante la Agencia Tributaria, desde informes de solvencia hasta procedimientos internos de control aduanero.

Aunque la obligatoriedad se activará en 2025, ya se está aplicando una política de adaptación progresiva. Según Millans del Bosch, “las empresas tienen que espabilar y dar pasos en este proceso de digitalización, porque la necesidad está ahí y los tiempos vienen ya marcados”.

Una exigencia

El certificado OEA no solo afecta a fabricantes y exportadores, sino también a transportistas, almacenes, intermediarios y representantes aduaneros. “Todos los que integran esa cadena logística deben tener esta certificación”, puntualizaba Borja, quien remarcó que, incluso si una empresa no está obligada a tenerla por no mover directamente mercancía, sí deberá cumplir los requisitos exigidos por sus proveedores o clientes certificados.

La certificación permite garantizar trazabilidad y sostenibilidad. “Actualmente está muy de moda el concepto de sostenibilidad, pero en el comercio internacional, la sostenibilidad se llama Operador Económico Autorizado”, afirmaba Lourdes Morales, destacando también su valor en la protección del consumidor y el cumplimiento de estándares éticos, como el respeto a los derechos laborales y medioambientales.

Además del cumplimiento normativo, las empresas que obtienen el certificado disfrutan de ventajas competitivas claras. “Se gana algo que todo empresario busca: ser confiable, aportar calidad y cumplir con estándares de prestigio empresarial”, concluyó Borja. Entre los beneficios directos: ahorro de tiempo en la gestión aduanera, mayor agilidad logística y seguridad jurídica.