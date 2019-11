Los Predator españoles: misiones de inteligencia y vigilancia, pero no irán armados

El Ejército del Aire da un salto a otra dimensión en el mundo de los drones en las próximas semanas. En diciembre recibirá dos de los cuatro Predator cuya adquisición ha recibido el visto bueno del ministerio de Defensa. “La versión del Predator que adquiere España aporta la capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, asegura el coronel Francisco Javier Vidal Fernández, jefe del Ala 23 del Ejército del Aire. Explica que este sistema de armas “es capaz de captar imágenes de los puntos que se consideren de interés tanto en el espectro visual, infrarrojo o en el radar; posee cámaras y sensores adecuados para ello”. Y esas imágenes pueden ser compartidas en tiempo real.

Tiene dimensiones comparables con un avión de transporte ligero

El coronel Vidal cuenta que el Predator no es “ese dron pequeño que la gente está acostumbrada a ver”, sino que tiene una envergadura de 20 metros, una longitud de 11 metros, “en dimensiones comparables con un avión de transporte ligero”. El Pentágono lo ha utilizado -armado con misiles- para eliminar a dirigentes de Al Qaeda en países como Yemen y Pakistán. No obstante, aclara el jefe del Ala 23 que el modelo que ha decidido comprar España “está únicamente dedicado a misiones de inteligencia y no van armados, no está previsto que se armen”.

El Pentágono lo ha utilizado -armado con misiles- para eliminar a dirigentes de Al Qaeda

Los Predator que llegarán a la base de Talavera la Real -en Badajoz- probablemente a mediados de diciembre “tienen una gran autonomía, puede realizar misiones de más de 24 horas de duración”, y alcanza los 15.000 metros de altura (los aviones comerciales transitan a una altura de unos 11.000 metros). Afirma el coronel Vidal que “en el terreno estrictamente militar hará misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, y fuera de ese ámbito “también podrá prestar apoyo a otros organismos del Estado, a la fuerzas de seguridad, para control de fronteras, lucha contra el tráfico ilegal, etc”.

Puede realizar misiones de más de 24 horas

La tripulación mínima para los Predator es de dos personas, un piloto y un operador de sensores, aunque es necesario más personal para la preparación de la misión, el análisis de las imágenes obtenidas, o el mantenimiento. Con la incorporación de los Predator “lo que hace el Ejército del Aire es adquirir una capacidad que hasta ahora no tenía, y complementar y potenciar otras capacidades ya existentes”, señala el coronel