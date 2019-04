Un artista chino publica el primer libro solo de emoticonos

Tiempo de lectura: 1



El artista chino Xu Bing ha presentado este miércoles en el Centre del Carme de Valencia su libro escrito únicamente con emoticonos, "Book from the Ground", que reflexiona sobre la capacidad de crear un lenguaje universal a través de símbolos gráficos. La voluntad de Xu Bing con este libro, que únicamente se había editado hasta ahora en Estados Unidos, es que cualquier persona de cualquier parte del mundo sea capaz de entender la historia sin necesidad de un conocimiento idiomático previo, de manera que sea universalmente compartido.

La presentación del libro, recién editado por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha tenido lugar con motivo de la exposición "Art for the People", que se puede visitar desde el pasado 15 de febrero hasta el 5 de mayo en el claustro, en una muestra retrospectiva de la que explora las posibilidades del lenguaje. Esta preocupación por el lenguaje, transversal en la obra de Xu Bing, procede de la infancia del artista: cuando tenía 11 años, estalló en China la Revolución Cultural y tuvo que aprender los nuevos caracteres en su forma simplificada. "Es el primer libro que todo el mundo puede leer, ya que no necesita traducción", ha señalado Xu Bing, que ha añadido que actualmente, con la utilización de un sistema de signos muy sencillo, los usuarios, y especialmente la gente joven, goza de la capacidad "de comunicar a nivel internacional". "La idea del libro empezó hace trece años, cuando tenía exposiciones por todo el mundo y pasaba mucho tiempo en los aeropuertos", ha explicado Xu Bing, que no pudo evitar fijarse en que, en un enclave donde confluyen personas de todas las nacionalidades, los iconos eran entendidos de manera universal.