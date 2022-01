Will Smith se hace con el Globo de Oro por su papel en 'El método Williams' y deja a Bardem sin premio

El actor Will Smith se ha hecho con el Globo de Oro a mejor actor de película dramática con su interpretación en la película 'El método Williams', dejando así al actor español Javier Bardem sin premio por su papel en 'Being the Ricardos'.

Smith se ha impuesto a otras figuras de Hollywood como Benedict Cumberbatch, nominado por 'El poder del perro'; Mahershala Ali, candidato al premio por su papel en 'El canto del cisne', o Denzel Washington, que optaba al premio por su trabajo en 'The Tragedy of Macbeth'.

El actor español ya cuenta en su palmarés con un Globo de Oro, al mejor actor de reparto, por su papel en 'No es país para viejos', de los hermanos Coen, interpretación que le sirvió además para lograr el premio Óscar en la misma categoría.

La ceremonia de entrega de la 79ª edición de los Globos de Oro, otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), se celebra este domingo sin público y en una gala no emitida en televisión.