Will Smith decide abandonar la Academia de Hollywood por la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Will Smith ha decidido este viernes abandonar la Academia de Hollywood, encargada de la organización de los Óscar, al calificar su actuación en la 94 edición de estos premios como "impactante, dolorosa e inexcusable" tras la bofetada que le dio en directo al humorista Chris Rock.

En un comunicado remitido por su agencia de representación a los medios estadounidenses, Smith adoptó esta posición dos días después de que la Academia de Hollywood anunciase que le abría un expediente disciplinario y que estaba sopesando las medidas que aplicar contra el actor.

En este sentido, el intérprete hizo hincapié en el comunicado en que aceptará "más consecuencias" por parte de la Academia. "La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas", reza el escrito.

Además, Smith se refirió en su comunicado a los nominados y ganadores de esta edición de los Óscar, a los que dijo haber "privado de celebrar sus extraordinarios trabajos".

La bofetada en la gala de los Oscar

Fue, sin duda, el momento más comentado, de la gala de los premios Oscar 2022. Cerca de las 05 a.m (hora española), Will Smith se levantaba y propinaba un puñetazo a Chris Rock durante la gala. Sí, como lo leen, un puñetazo en mitad del gran evento.

Chris estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas y hacía que el actor se levantase y le propinase un puñetazo que hacía gritar a todos los allí asistentes. Sin palabras, ha intentado salir del paso y ha confesado: "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión".

Las redes sociales se han llenado de comentarios y muchos son los que aseguran que se trata de una broma que ya estaba pactada entre ambos, pero lo cierto es que parece que no. Y es que tras el puñetazo, Will se ha sentado de nuevo en el lugar donde se encontraba y ha dicho en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca".