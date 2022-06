La vuelta de Simply Red a España, un paseo por tres décadas de éxitos

Esther Gómez

El concierto con el que el veterano grupo británico Simply Red ha regresado a los escenarios españoles en su arranque de gira en Marenostrum Fuengirola (Málaga) se convirtió en un espectacular repaso a sus más de tres décadas de éxitos musicales con temas como Your mirror o The right thing

Pasados unos minutos de las 22:00 horas de la noche sonaban los primeros acordes de Look at you know, anuncio inequívoco de que el espectáculo estaba a punto de comenzar y en el auditorio del Castillo de Sohail -lleno hasta la bandera, sobre todo de británicos- se escucharon los primeros aplausos.

Las puertas habían abierto con rigurosa puntualidad a las siete de la tarde y el público que poco a poco había ido tomando posiciones frente al escenario para ver a sus ídolos, rugió enfervorecido cuando Mick Hucknall -con vaqueros y gafas de sol de espejo, que no se quitó en todo el concierto- salió al escenario y dijo hola.

El de Manchester y los suyos interpretaron una veintena de sus canciones de siempre, entre ellas, Something got me started y Fairground, cuyas nuevas versiones se incluyen en su último trabajo "Simply Red Remixed, en el que disyoqueis y productores de todo el mundo han remasterizado hasta 22 canciones de la banda.

Tras dos años de una inesperada pandemia por el covid-19, en el auditorio de Marenostrum -donde se habían congregado más de 6.000 personas, según la organización- había muchos deseos de pasarlo bien y de disfrutar de esa añorada normalidad.

Sin la necesidad de llevar mascarilla, de guardar la incómoda -y tan contraria al espíritu mediterráneo- distancia social o de hacerse un test antes entrar al recinto, el optimismo y las ganas de fiesta eran más que palpables en el ánimo de los presentes y Hucknall lo vio claro desde el principio y se entregó a la causa.

Después de más de tres décadas de carrera, los británicos suman más de 60 millones de discos vendidos y más de 30 números uno con un estilo que bebe del 'reggae', del 'soul' y el 'r&b' que ha dado lugar a éxitos como Holding back the years o Thinkign of you, que tampoco faltaron en esta cálida velada primaveral.

Arropada por los aplausos y vítores de un público agradecido e incondicional, la banda británica -liderada desde sus comienzos en los míticos años ochenta por Hucknall, que el próximo 8 de junio cumplirá 62 años- se despedía del primero de sus conciertos en España con If you don't know me by now a orillas del Mediterráneo.

La gira 2022 de Simply Red incluye otros tres conciertos en el país, además del que celebraban este domingo en Marenostrum y desde donde se dirigirán a Valencia -ciudad en la tienen previsto actuar el 7 de junio-, Madrid y Barcelona, donde lo harán el 9 y el 10 de este mismo mes, respectivamente. EFE

