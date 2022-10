Villafranco del Guadiana, un nombre que no quita el sueño a sus vecinos

José Luis Real

Con la nueva Ley de Memoria Democrática se abre de nuevo el debate entre los vecinos de la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana si hay modificar el nombre, un debate que ya se abrió en 2016 y que, seis años después, "no les quita el sueño" ni a los que defienden mantenerlo ni a los que no les importaría que se cambiara.

"Aquí es un tema que no preocupa, no se sabe por qué hay tanta controversia con este tema, ha afirmado a EFE Laia Claverol, una de sus vecinas a las que no le importaría, por ejemplo, que el poblado se denominase "Villa del Guadiana".

"Se dice que si no se cambia el nombre no se puede optar a ciertas ayudas procedentes de otras administraciones, pero la verdad, la verdad, es que no lo tengo muy claro, ha añadido.

En este mismo sentido, Gonzalo Aldana sostiene que es importante que no se pierdan las subvenciones" a las que, según ha aseverado, "el pueblo no ha podido optar -a raíz de la ley de Memoria Histórica- por no cambiarse el nombre".

En su opinión, si el cambio no afecta, por ejemplo, a tener que modificar la documentación, como el DNI, no sería algo negativo.

Para los jóvenes, esta polémica es "una cuestión más administrativa que otra cosa, pero es verdad -ha afirmado Aldana- que a los mayores, a los colonos que llegaron aquí, les afecta más.

Rogelio Elía, que ya peina canas, coincide en esta percepción aunque a su manera. Habría que dejarse de este tipo de tonterías, Villafranco es un nombre que lo puso quien fuese y debería mantenerse... habría que dejar tranquilo al pueblo y fijarse más en cosas como el paro o los independentistas.

A su parecer, el hecho de que fuese el nombre primigenio de la pedanía es "una cuestión muy importante a tener en cuenta. A su lado, Juan Sánchez, recuerda que "ya hay una sentencia judicial que expresa que el nombre debe mantenerse.

En su opinión cuatro rojos quieren quitarle la identidad al pueblo, pretenden acabar con el nombre con el que los habitantes se han criado y con el cual todo el mundo está contento. De hecho, en 2016 la gran mayoría de los vecinos firmaron un documento apoyando que el nombre no cambiara

Aunque Pedro Pilo no es de Villafranco del Guadiana, pero vive en la pedanía vecina de Balboa, considera que la modificación daría igual, pues aunque "siempre ha existido este nombre, si debe cambiarse, que se haga.

Al final, por mucho que diga la ciudadanía se hará lo que se tenga que hacer, ha agregado. EFE

