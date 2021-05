A la venta mañana el libro "Billie Eilish, por Billie Eilish"

Billie Eilish, la joven cantante de pop convertida en un fenómeno mundial desde el lanzamiento de su primer single "Ocean eyes" (2015), hace pública su mirada más íntima sobre su vida en el libro y audiolibro "Billie Eilish, por Billie Eilish", publicado en España por Montena y que saldrá mañana a la venta.

Según ha informado hoy la editorial, en esta obra la estadounidense (Los Ángeles, California, 2001) ha seleccionado una amplia colección de fotografías personales que muestran los momentos más significativos de su vida -como una tocando el piano y cantando o en los brazos de su madre siendo bebé. Imágenes que comenta para dar forma al viaje personal y profesional que ha recorrido hasta ahora.

"He elegido cuidadosamente cada foto de este libro y estoy tan emocionada de compartir estos recuerdos especiales de toda mi vida. Hay tantas fotos que nunca habéis visto antes, y esto fue un gran trabajo de amor", escribe la cantante en su cuenta personal de Instagram sobre este libro.

En cuanto al audiolibro, la voz de Eilish cuenta historias sobre su primera canción publicada, "Ocean eyes", y habla también sobre la relación especial que mantiene con sus seguidores: "Lo grabé junto a un compañero para contar la historia que hay detrás de algunas fotos", añade.

En 2020, la cantante se convirtió en la artista más joven en escribir e interpretar una canción para una película de James Bond ("No time to die"), siguiendo los pasos de estrellas como Adele, Madonna y Paul McCartney.

Su álbum debut, cuando tenía 19 años, llegó a lo más alto del Billboard 200 en 2015 y fue el más reproducido en 2019. Este año, Eilish ganó dos Grammy por la Grabación del Año por "Everything I wanted" y por Mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio audiovisual con "No time to die".