Una exposición de fotos de Bernardo Pérez, prólogo del Hay Festival Segovia

La apertura de una exposición con unas 700 imágenes del fotoperiodista Bernardo Pérez Tovar desde 1976 hasta la actualidad ha inaugurado este jueves el bloque de Artes Visuales del Hay Festival Segovia, cuyo programa al completo se desarrollará entre los próximos días 16 y 18 de septiembre.

El fotoperiodista, que ha disparado para el diario "El País" desde su fundación en 1976, reúne entre su colección retazos de la historia más reciente de España desde los primeros años de la democracia y retratos de las figuras más importante del mundo de la cultura de los últimos tiempos.

"He hecho algo que me habían desaconsejado: he puesto mis fotos del alma. No he puesto las fotos que deberían ir en una exposición porque son más buenas o más bonitas. Aquí están mis imágenes y detrás de cada una hay una historia detrás, un momento importante de mi vida", ha relatado Pérez (Madrid, 1956) en declaraciones a los medios.

Entre ellas, se pueden ver imágenes icónicas de los últimos años, como la celebración en las calles de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 y otros testimonios del pasado, como los que dan fe del atentado de ETA en la calle Torrelaguna de Madrid en octubre del año 2000.

También de conflictos internacionales como la revuelta en Libia de 2011 o los cascos azules en Mostar en 1993 y de momentos históricos como el discurso del líder chií Muqtada al-Sadr en la mequita de Nayaf de Irak en 2003 o un guardia del Templo de Oro de los Sikh horas antes de su destrucción por el ejército de la India en 1983.

Aunque el autor de todas estas instantáneas ha reconocido ser incapaz de elegir una de ellas, sí ha destacado las que tomó durante el conflicto de Yugoslavia, por haber sido el momento en el que más miedo pasó en su vida, al tomar tantos riesgos que solo se pueden explicar con una palabra: vocación.

"El fotoperiodismo es totalmente vocacional. Nosotros tenemos algo interiorizado, y es que somos depositarios temporales, y podemos dejar de serlo en cualquier momento, de algo sin lo que no existe la democracia: El derecho a la información veraz de todos los ciudadanos", ha comentado.

Una responsabilidad que a veces se siente hasta en "el peso de la cámara" y que él aconseja ejercer con "cabeza y corazón" a pesar de las dificultades, que siempre las ha habido, especialmente en la actualidad.

"Nunca como ahora ha habido una voluntad de controlar la información. La libertad de expresión no es algo que la tenemos y ya está, por todas las libertades hay que luchar para poderlas seguir manteniendo", ha reflexionado Pérez, que pasa el testigo a "los jóvenes" para afrontar los nuevos retos.

Desafíos como las "fake news" y una "interesadísima mala fama" que desde algunos medios y partidos políticos se pretende otorgar a los periodistas, según él para "desacreditarles y eliminarles como elementos claves para la información".

La exposición, titulada "Comprometido con la realidad" está compuesta por unas 300 fotografías colgadas en pared que repasan la trayectoria del fotoperiodista desde sus inicios hasta la serie en la que trabaja en la actualidad, que se propone retratar los bares más pintorescos del España. EFE

