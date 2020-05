Trivia | ¿Quiénes son las madres de las estrellas de Hollywood de ahora?

Hasta las estrellas más brillantes de Hollywood tuvieron sus inicios y, en muchos casos, tuvieron que necesitar del apoyo de una madre en el mundo del cine y la interpretación. En algunos casos lo han hecho por méritos propios o, por contrario, ser 'la hija de' ha ayudado a darles un empujón en sus primer años frente a las cámaras.

Kate Hudson, Zoë Kravitz o Gwyneth Paltrow son algunos de los ejemplos de actrices que, puede que no todo el mundo lo sepan, a sus carreras profesionales en Los Ángeles le precedieron las de sus madres, que seguro que supusieron una guía importante a la hora de elegir el camino por el que empezar. En cualquier caso, este domingo en el que homenajeamos el papel de las madres en la educación de los niños, niñas y jóvenes a lo largo de la historia, no podemos olvidarnos de las figuras maternas que se ocultan detrás de las estrellas y que, a pesar de serlo ellas también, han dado un paso para que sean sus hijas y sus hijos los que brillen con luz propia.

CARRIE FISHER O GWYNETH PALTROW, MÁS FAMOSAS QUE SUS MADRES

Carrie Fisher falleció el 26 de diciembre de 2017, a las puertas del estreno de la que sería la séptima entrega de la saga de películas que le lanzó a la fama: 'Star Wars'. Por ello, no pudo rodar la última y Lucas Film tuvo que hacer uso de metraje antiguo para reordenardo y, gracias a las técnicas fúnebres del CGI, traerla de vuelta para el último capítulo. Sin embargo, lo que nadie obvió fue que Fisher murió justo un año después que su madre, Debbie Reynolds, protagonista de 'Bailando bajo la lluvia'.

Embed Playbuzz

Por su parte, la madre de Gwyneth Paltrow tuvo también su propia carrera cinematográfica, aunque no tan exitosa como su hija, que llegó a obtener un Oscar por su papel en 'Shakespeare in Love'. Sin embargo, Blythe Danner tuvo una segunda juventud en pantalla gracias a la saga de películas de 'Los padres de ella', en la que interpretaba a la esposa de Robert De Niro. Además, compartió pantalla con su hija en 'Sylvia', así como protagonizó Futureworld, la secuela de Westworld, película de culto sobre un parque temático futurista en el que los robots cobran conciencia propia.

Embed Playbuzz

TAN FAMOSAS COMO SUS MADRES

Otros casos como el de Jamie Lee Curtis apenas necesitan explicación. Se trata de la "scream queen" (reina del grito) por excelencia de los años 80, un icono del terror slasher al protagonizar películas como "La noche de Halloween" o "Prom Night". Sin embargo, no solo contaba con un comienzo prometedor al ser la hija de Tony Curtis, sino que uno de los motivos por los que fue elegido para ser la presa de Michael Myers fue por que su madre es otro icono del cine de terror: a Janet Leigh todos la recuerdan por recibir las puñaladas de Norman Bates en 'Psicosis'.

Embed Playbuzz

Caso similar es de Kate Hudson, estrella de la comedia amercana que alcanzó sus picos más altos de populares a comienzos del siglo XXI con comedias tales como 'Cómo perder a un chico en 10 días' junto a Matthew McConaughey. La generación anterior recordará, de igual manera, a su madre: Goldie Hawn. Protagonista de innumerables comedias de enredos, muchos la recordarñan por 'El club de las primeras esposas' o 'La muerte os sienta bien'.

Embed Playbuzz

A LA SOMBRA DE SUS MADRES

No obstante, en el caso de Eva Amurri la sombra de su madre es mucho más grande que en el de Hudson o Jamie Lee Curtis. Y es que Amurri es la hija de la legendaria Susan Sarandon, estrella de películas como 'La madrastra' o 'Thelma y Louise'. Su hija, sin embargo, ha empezado por proyectos menores como 'Ese es mi chico' o 'Cómo conocí a vuestra madres'.

Embed Playbuzz

Jason Schwartzman, actor fetiche del singular director Wes Anderson, se ha labrado su propia carrera como guionista y actores de series como 'Bored to Death' o películas como 'Viaje a Darjeeling'. Lo que no todos no conocen es que es sobrino del legendario Francis Ford Coppola, teniendo en cuenta que es el hermano de su madre, Talia Shire, la mítica Connie Corleone en 'El Padrino'.

Embed Playbuzz

Por último no nos podemos olvidar de Zoë Kravitz, hija del conocido rockero Lenny Kravitz. Pero también es hija de Lisa Bonet, estrella de 'El show de Bill Cosby' y que se casó de nuevo con la estrella Jason Momoa, 16 años más joven que él.