Todo lo que debes saber de los Premios Grammy

La 62 ceremonia de los Premios Grammy se celebran este domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (la misma sede que ha acogido estos premios desde el 2000, a excepción de los años 2003 y 2018 que se celebraron en el Madison Square Garden de Nueva York)

La gala de los #Grammys empezará a las 2 de la mañana (hora española) y se emitirá en directo por la cadena estadounidense CBS.

Want to see what happens on the #GRAMMYs red carpet? Or looking to get your question answered? �� Don't miss a beat and tune in to our #GRAMMYLive this Sunday, Jan. 26. �� pic.twitter.com/AuOFSyx4hn — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 21, 2020

Normalmente la ceremonia de entrega de estos premios se celebran en el mes de febrero, pero este 2020 se han adelantado al mes de enero para no coincidir con la 92 ceremonia de los Óscar que este año se celebra el 9 de febrero.

Los Grammy son considerados el equivalente de los Óscar o los Emmy de la industria musical

La música seleccionada para optar a estos premios es aquella que ha salido entre el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.

Los premios Grammy se otorgan desde el año 1959, celebrándose la primera ceremonia el 4 de mayo de ese mismo año entre Nueva Yok Los Ángeles.

Son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EE.UU. en reconocimiento a un logro especialmente destacado de la industria musical a un artista específico.

Se entregan por categorías, siendo las más importantes: álbum del año; grabación del año, canción del año, mejor artista nuevo.

Los premiados reciben un pequeño gramófono (de ahí el nombre de los Grammy), en el que el cuerno está hecho de latón y la base del trofeo de una aleación única, y posteriormente bañado en oro. Un trofeo de unos 23 centímetros con un peso cerca de los dos kilos y medio

LA GALA DE 2020, NOMINADOS, ACTUACIONES EN DIRECTO Y MUCHO MÁS

Repite la presentadora del año pasado, la cantante Alicia Keys (ganadora de 15 premios Grammy)

En cuanto a los nominados, Lizzo lidera con 8 nominaciones incluidas las cuatro principales de categoría; seguido de Billie Eilish, con seis nominaciones; y Ariana Grande, Lana del Rey, Lil Nas X y Taylor Swift, que son los que más nominaciones tienen.

First-time GRAMMY nominee breakout star @lizzo will take the #GRAMMYs stage in just 8 days at Music's Biggest Night! �� #UnexpectEverything https://t.co/Q55i1gEyma pic.twitter.com/rCGIM59WM1 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2020

Rosalía es la primera española en recibir una nominación a artista revelación, además también está nominada a mejor álbum por ‘El mal querer’.

Estaré actuando en la gala‼️‼️‼️‼️❤️❤️❤️❤️❤️ @RecordingAcad pic.twitter.com/PuG3DXg9uI — R O S A L Í A (@rosaliavt) January 15, 2020

Los favoritos de 2020: Billie Eilish, Lizzo, Lil Nas X, Ariana Grande, Taylor Swift.

La presidenta y consejera delegada de la academia de la Grabación, Deborah Dugan, ha sido cesada -10 días antes de la gala- por acusaciones de mala conducta. Es Harvey Mason Jr, director de la Junta de la Academia, quien asuma el papel de la presidencia hasta que finalice la investigación de Dugan y se tome una decisión.

Una gala marcada por la polémica. La estrella del pop, Ariana Grande (nominada en cinco categorías en los Grammy, entre ellas al álbum del año por ‘Thank u, next)), ha sido denunciada por plagio de su canción ‘7 rings’, nominada a grabación del año en los Grammy, contiene estrogfas y ritmos copiados de un rap publicado en 2017: ‘You need it, I got it’.

Ha sido el reapero Josh Stone quien ha demandado a la cantante. Al parecer “cada una de las 39 notas respectivas de ‘7 ring’ es idéntica a las 39 notas de ‘You need it, I got it’.

Actuarán en directo: Rosalía, Camila Cabello, Juanes, Demi Lovato, Gwen Setfani, Aerosmith, H.E:R, Lizzo, Tyler The Creator y Ariana Grande.

En el caso de Demi Lovato será la primera actuación de la artista una vez que tuvo que ser internada en California por una sobredosis de fetanilo en verano de 2018

La banda Aerosmith recibirá el premio honorífico Persona del Año.

The 2020 @MusiCares Person of the Year lineup keeps getting better, as @Aerosmith will perform live at the tribute concert in their honor and Russell Brand (@rustyrockets) has been announced as the event’s host. �� https://t.co/1UgqFAwII9 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 22, 2020

Nominados a los Grammys 2020

Álbum del año

Bon iver – "I,I"

Lana Del Rey – "Norman Fuckin’ Rockwell"

Billie Eilish – "When we fall asleep..."

Ariana Grande – "Thank u, next"

H.E.R – "I Used to Know Her"

Lil Nas X – "7"

Lizzo – "Cuz I Love You"

Vampire Weekend – Father of the Bride

Canción del año

Lady Gaga, Bradley Cooper – "Always Remember Us this Way"

Billie Eilish – "Bad guy"

Brandi Carlile – "Bring My Flowers Now"

H.E.R. – "Hard Place"

Taylor Swift – "Lover"

Lana Del Rey – "Norman Fucking Rockwell"

Lewis Capaldi – "Someone You Loved"

Lizzo – "Truth Hurts"

Grabación del año

Bon Iver – "Hey Ma"

Billie Eilish – "Bad Guy"

Ariana Grande – "7 rings"

H.E.R. – "Hard Place"

Khalid – "Talk"

Lil Nas X – "Old Town Road"

Lizzo – "Truth Hurts"

Post Malone – "Sunflower"

Artista revelación

Billie Eilish

Maggie Rogers

Rosalía

Lil Nas X

Lizzo

Tank and the Bangas

Black Puma

Yola

Mejor actuación pop solista

Beyoncé – "Spirit"

Billie Eilish – "Bad guy"

Ariana Grande – "7 rings"

Lizzo – "Truth Hurts"

Taylor Swift – "You Need to Calm Down"

Mejor álbum de rap

Dreamville – "Revenge of the Dreamers III"

Meek Mill – "Championships"

21 Savage – "I Am I Was"

Tyler – "IGOR"

YBN Cordae – "The Lost Boy"

Mejor actuación de R&B

Daniel Caesar – "Love Again (ft. Brandy)"

H.E.R. – "Couldn’t Been Her (ft. Bryson Tiller)"

Lizzo – "Exactly How I Feel (ft. Gucci Mane)"

Lucky Daye – "Roll Some Mo"

Anderson .Paak – "Come Home (Ft. Andre 3000)"

Mejor álbum de urban contemporáneo

Steve Lacy – "Apollo XXI"

Liz – "Cuz I Love You"

Georgia Anne Muldrow – "Overload"

Nao – "Saturn"

Jessie Reyez – "Being Human in Public"

Mejor actuación pop a dúo

Ariana Grande & the Social House – "Boyfriend"

The Jonas Brothers – "Sucker"

Lil Nas X – "Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus)"

Post Malone – "Sunflower (ft. Swae Lee)"

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita"

Mejor álbum de pop vocal

The Lion King: "The Gift"

Billie Eilish – "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Ariana Grande – "Thank u, next"

Ed Sheeran – "No.6 Collaborations Project"

Taylor Swift – "Lover"

Mejor álbum de R&B

BJ the Chicago Kid – "1123"

Lucy Daye – "Painted"

Ella Mai – "Ella Mai"

PJ Morton – "Paul"

Anderson .Paak – "Ventura"

Mejor grabación de baile

Bonobo – "Linked"

The Chemical Brothers – "Got to Keep On"

Medusa – "Piece of Your heart (ft. Goodboys)"

RÜFÜS DU SOL – "Underwater"

Skrillex and Boys Noize – "Midnight hour (ft. Ty Dolla $ign)"

Mejor álbum de baile o electrónica

Apparat – "LP5"

The Chemical Brothers – "No Geography"

Flume – "Hi This is Flume (Mixtape)"

RÜFÜS DU SOL – "Solace"

Tyco – "Weather"

Mejor álbum latino de rock, urban o alternativo

Bad Bunny – "X 100PRE2

J Balvin & Bad Bunny – "OASIS"

Flor de Toloache – "Indestructible2

iLe – "Almadura"

Rosalía – "El mal querer"

Mejor actuación de metal

Candlemass – Astorolus – "The Great Octopus (ft. Tony Iommi) Death Angel – Humanicide"

I Prevail – "Bow Down"

Killswitch Engage – "Unleashed"

Tool – "7empest"

Mejor canción rock

Tool – "Fear Inoculum"

The 1975 – "Give Yourself a Try"

Vampire Weekend – "Harmony Hall"

Brittany Howard – "History Repeats"

Gary Clark Jr. – "This Land"

Mejor álbum de rock

Bring Me the Horizon – "Amo"

Cage the Elephant – "Social Cues"

The Cranberries – "In the End"

I Prevail – "Trauma"

Rival Sons – ""Feral Roots"

Mejor álbum de música alternativa

Big Thief – "U.F.O.F."

James Blake – "Assume Form"

Bon Iver – "I,I"

Vampire Weekend – "Father of the Bride"

Thom Yorke – "Anima"

Mejor grabación remezcladaBest Remixed Recording

Madonna – "I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)"

Miley Cyrus – "Mother’s Daughter (Wuki Remix)"

Jorja Smith – "The One (High Contrast Remix)"

Mild Minds – "Swim (Ford. Remix)"

Maria Davidson – "Work It (Soulwax Remix)"

Mejor videoclip

The Chemical Brothers – "We’ve Got to Try"

Gary Clark Jr. – "This Land"

FKA Twigs – "Cellophane"

Lil Nas X and Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Official Movie)"

Tove Lo – "Glad He’s Gone"

Mejor película musical

Beyoncé – "Homecoming"

David Crosby – "Remember My Name"

Miles Davis – "Birth of the Cool"

Various Artists – "Shangri-La"

Thom Yorke – "Anima"

Productor del año, no clásico