'This is America', de Childish Gambino, mejor canción del año en los Grammy

This is America, de Childish Gambino, se erigió hoy con el premio a la mejor canción del año en la 61 edición de los Grammy. Gambino es el alter ego de Donald Glover, una de las grandes estrellas actuales del panorama musical y cinematográfico estadounidense.

Michelle Obama, sorpresa de la gala

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama apareció hoy por sorpresa en la 61 edición de los Grammy, que se celebra en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideas.

"Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canciones de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema 'Run the World' de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.

"Y sé que esto es cierto para todos aquí. Nos guste el country, el rap o el rock", añadió la ex primera dama, que tuvo que interrumpir, en un primer momento, su intervención por los enormes aplausos y gritos del público de los Grammy.

Obama aseguró, asimismo, que la música ayuda a la gente a compartir "su dignidad, sus tristezas, sus esperanzas y sus alegrías".

"Nos permite escucharnos los unos a los otros. La música muestra que todo eso importa: cada historia en cada voz, cada nota en cada canción", finalizó.

Obama encabezó a este grupo de mujeres que, nada más comenzar hoy la ceremonia de los premios más importante de la música, lanzó un mensaje de empoderamiento femenino y de respeto a la diferencia.

La esposa del expresidente de EE.UU. Barack Obama, que sigue siendo una figura muy popular en el país, cosechó un gran éxito editorial recientemente con sus memorias tituladas "Becoming".