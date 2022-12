Temporada Alta rinde homenaje a Stephen Sondheim en una velada con sus temas

El festival Temporada Alta rendirá homenaje a Stephen Sondheim, la gran referencia del teatro musical de la segunda mitad del siglo XX, con una velada titulada "Sondheim x Sondheim. Que passin els pallassos", dirigida por Mario Gas.

"Sondheim x Sondheim. Que passin els pallassos", que constará de 21 canciones emblemáticas del compositor neoyorquino, se podrá ver en el Teatro Municipal de Girona los próximos 9 y 10 de diciembre.

Entre las piezas que se interpretarán figuran "The Ballad of Sweeney Todd", "By the Sea", "Beautiful Girls", "Losing My Mind", "Send in the Clowns" o "Sunday in the Park with George".

En este montaje participarán gran parte de los equipos que hicieron posible los cuatro musicales que Mario Gas ha dirigido del autor estadounidense: "Sweeney Todd", "A Little Night Music", "Follies" y "Golfus de Roma".

Mario Gas, el director español que más veces ha dirigido obras de Sondheim, ha explicado este lunes que el espectáculo consiste en "un concierto y un recital con alguna anécdota interpretativa", y que pretende ser "un acto de amor y de reconocimiento hacia Stephen Sondheim".

Para el director, la grandeza de Sondheim y de sus musicales "radica no solo en las partituras, sino también en las historias que nos transmite y cómo las transmite", mediante la farsa, la sátira, el lirismo, el drama, el realismo urbano o el romanticismo casi patológico".

"Sin Sondheim, el teatro musical sería quizás otra cosa, diferente, seguro", considera Mario Gas.

Este espectáculo contará con las voces de una veintena de artistas que han protagonizado alguno de los musicales, como Vicky Peña, Jordi Boixaderas, Muntsa Rius, Pep Molina, Xavier Ribera-Vall, Pedro Pomares, Àngel Llàcer, Miranda Gas, Teresa Vallicrosa, Mònica López y Carme Conesa, entre otros.

Les acompañarán los músicos Cara Canimas (fagot), Jaume Cortadellas (flauta), Josep Gomariz (trompeta), Ernest Manchón (teclado), Jesús Martínez (trompa), Ferran Oltra (clarinete), Pep Pladellorens (piano), Guillermo Prats (contrabajo), Edurne Vila (violín) o Esther Vila (violonchelo).

Jordi Boixaderas ha declarado en la rueda de prensa que la grandeza de Stephen Sondheim "reside en lo que transmiten sus textos y canciones, de gran complejidad".

Stephen Sondheim, (Nueva York, 1930-Roxbury, Connecticut, 2021)? fue la gran referencia del teatro musical de la segunda mitad del siglo XX y a lo largo de su carrera obtuvo un Premio Oscar, dos Premos Grammy y un Premio Pulitzer, entre otros. EFE.

