Tamames: Deberían pedir perdón quienes ignoran la figura de Hernán Cortés

El miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Ramón Tamames no ve necesario que España pida perdón a México por la conquista, ya que a su juicio deberían disculparse quienes ignoran la figura de Hernán Cortés, y aboga por una explicación conjunta de este acontecimiento.

El economista ha impartido este sábado en Trujillo (Cáceres) la última ponencia del congreso internacional "Hernán Cortés en el siglo XXI. V centenario de la llegada de Cortés a México", que ha reunido a académicos y expertos de uno y otro lado del Atlántico para analizar la figura de este personaje histórico.

En declaraciones a Efe, Tamames considera que Cortés en España tiene "pocos enemigos", pero al mismo tiempo tiene "muchos ignorantes que no saben realmente del Cortés estadista, colonizador, evangelizador, defensor de las lenguas locales, introductor del español, de la primera imprenta, etc, y no se difunde".

En este sentido, preguntado sobre el apoyo de ciertos sectores de la política a pedir perdón a México -como había reclamado el presidente Andrés Manuel López Obrador-, responde que "ellos sí que tendrían que pedir perdón por ignorar a Cortés".

Tamames cree que habría que aprovechar la segunda parte de la carta del presidente de México, que propone un acuerdo para la concordia hispánica de los dos países y la normalización en ese aspecto de las relaciones, por lo que aboga por la reunión de historiadores de ambas partes para realizar un manifiesto de concordia.

Autor del libro "Hernán Cortés, un gigante de la Historia. Mensaje a 600 millones de hispanohablantes, 500 años después", pendiente de editar, Tamames cita a mexicanos como Vasconcelos, que habla de Cortés como el padre de la nacionalidad mexicana, y a Miralles, que lo reconoce como "inventor de México".

Subraya que el Cortés personaje histórico fue polifacético, un gran empresario y hombre de negocios que buscó la relación económica con China, y un soldado "valiente y estratega".

Según indicado, otros autores hablan de él como el "creador" de la nación mexicana, hasta entonces inexistente, y añade que es el "símbolo internacional en muchos aspectos" de este país americano, del que Cortés quedó "enamorado" -un "conquistador conquistado"-.

"Hubo 64 virreyes en 300 años, uno cada cinco años, había una cierta estabilidad política, y en los primeros 30 años de México hubo más de 50 gobiernos. México tardó mucho en recuperarse y desde luego el México que dejó España con cinco millones de kilómetros cuadrados se redujo a dos millones por la presión norteamericana", apunta.

A su juicio, los indios fueron tratados mejor en esa época que en otras partes del mundo y España creó más universidades allí que "todos los países juntos" de esa zona.

Para Tamames, la leyenda negra está ya "muy desprestigiada", sobre todo la parte del genocidio cometido por los españoles, que ha quedado "derrumbada" con la idea del "colapso demográfico" que hubo también en Estados Unidos y otros lugares a causa de la extensión de enfermedades como el tifus o la viruela.