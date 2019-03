Stranger Things ya tiene su primer tráiler oficial

Ha sido este miércoles 20 de marzo cuando, tras varios avances cortos que siempre dejaban con ganas de más, ha llegado el tráiler oficial de Stranger Things que, por ahora no tiene versión doblada, pero esperamos que llegue. Eso sí, a poder ser, con mejora del doblaje de los niños, siempre polémico y asignatura pendiente de la serie en nuestro idioma.

Cuando se estrenó la primera temporada de Stranger Things, Netflix no tuvo empacho en reconocer que la había comprado por su encanto y su ambientación ochentera pero que había pasado por varios despachos y tras varios rechazos. Pero ellos no, ellos la colgaron en su portal de 'streaming' y esperaron reacciones que no tardaron en llegar: alabanzas unánimes tanto por la temática como por la historia, por personajes y los efectos visuales.

El resultado no tardó en llegar y confirmaron segunda temporada, que se hizo esperar pero cuando se estrenó fue otro bombazo: éxito al instante y alabanzas porque todos (o casi todos) los personajes volvían, se ampliaban tramas, se añadían detalles y seguía todo el encanto de los 80. Y entones confirmaron que la tercera temporada estaba en marcha.