Stay Homas edita "The only one", último adelanto del disco que saldrá en mayo

Stay Homas, la banda catalana que se dio a conocer durante el confinamiento lanzando canciones a las redes desde la terraza de su casa, ha publicado este viernes el tema "The only one", último adelante de su nuevo disco, que saldrá a la venta el 5 de mayo.

Según ha informado Halley Records, el álbum contará con 14 cortes, uno de ellos grabado con The Tyets, que sólo estará disponible en la versión física.

Tras la salida del disco, el grupo iniciará el 16 de junio en Madrid una gira, que les llevará a festivales como el Canet Rock de Canet de Mar (Barcelona), Cruïlla (Barcelona), Pirata Beach Festival de Gandía (Valencia), Canet Rock Mallorca y Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona), entre otros.

El tema que ha salido hoy a la luz es una canción acústica que habla de aquella persona que, con tan sólo una mirada, te hace sentir especial.

La canción ha sido producida por Arnau Figueres, productor habitual de la banda y con quien han trabajado la mayoría de canciones del disco, y el videoclip es obra de Marta Mas, fotógrafa de cabecera de la formación, con la que ya han firmado clips anteriormente.

Desde febrero, Stay Homas han avanzado un total de tres canciones: "Ese beso", en castellano, "La nòria", en catalán, y ahora "The only one", en inglés.