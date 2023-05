Sony Music adquiere la participación mayoritaria de la promotora española Proactiv

Sony Music Masterworks, división de Sony Music Entertainment, ha adquirido la participación mayoritaria de la promotora y productora española Proactiv Entertainment, con sede en Barcelona, según ha anunciado este jueves Sony Music.

Proactiv Entertainment organiza espectáculos y eventos musicales en directo, como las actuaciones en España de Andrea Bocelli, Malú, Juan Luis Guerra, Dani Martín, Juanes y Maluma.

También ha llevado a España licencias internacionales como Disney on Ice, Disney Live!, The Lion King, WWE Live, Hamilton, Harlem Globetrotters, Monster Jam, Harry Potter in Concert, Star Wars in Concert, Walking with Dinosaurs, Marvel Universe Live y Peppa Pig.

En virtud del acuerdo, el director general de Proactiv Entertainment, Nicolás Renna, seguirá dirigiendo las operaciones diarias de la empresa y trabajará en colaboración con el presidente de Masterworks, Mark Cavell, y el presidente de Sony Music España y Portugal, José María Barbat, en representación de la región Latin Iberia de SME.