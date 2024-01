Sofia Coll lo apuesta todo a su sueño, Eurovisión, con 'Here to Stay'

Silvia García Herráez

De no ser por el programa de TV3 'Eufòria', un concurso que pretende encontrar al mejor cantante novel de Cataluña, en el que ganó seguridad y confianza en sí misma, Sofía Coll reconoce que no se habría presentado como candidata al Benidorm Fest 2024. Ahora "voy con todo", asegura.

"'Here to Stay' tiene coherencia con mi persona y con lo que tengo preparado. Me agradezco a mí misma seguir luchando, y agradezco a toda esa gente que me ha dicho que 'no' porque me han hecho más fuerte. He venido a quedarme porque no hay otra opción". Así de contundente se muestra a EFE Coll cuando habla de ella misma y de la canción con la que espera llegar a Eurovisión.

La joven Coll (Barcelona, 1999) empezó canto con tres años y con catorce se presentó a la primera edición de 'La Voz Kids', descubriendo así que se quería dedicar a la música. Saltó a la composición y con 21 años, y la ayuda del productor Tony Lenz, sacó su primer disco, 'Génesis'.

Su bagaje musical le ayudará en su propuesta para el Benidorm Fest, el primer paso de un sueño, porque siempre se había imaginado yendo a Eurovisión, pero no quería dar el paso hasta que no tuviera una propuesta firme.

"Después de sacar el disco yo estaba en un momento psicológicamente oscuro, muy obsesionada con los resultados y muy alejada del disfrute. Y para mí la música es disfrutar porque a mí lo que realmente me gusta de mi trabajo es subirme a un escenario y sentir ese subidón de alegría. Así que esperé el tiempo necesario para estar bien, trabajar en una buena propuesta y reconectarme conmigo misma", afirma.

En ese periodo llegó la llamada de los productores Mauro, Nacho Canut y Juan Sueiro para trabajar en un tema que acabaría siendo ''Here to Stay'.

"Yo en ese momento estaba centrada en mi carrera musical, no pensaba en otra cosa, pero escuché su propuesta y les dije que no quería presentar algo por presentar, y que no iba a hacer nada por hacer. Que si podíamos fusionar nuestros mundos y cuadraba, perfecto. Y el resultado me gustó mucho", confiesa.

Sobre la canción, la catalana detalla que es una "estética completamente diferente" a lo que ella está acostumbrada a cantar, una presentación de su "mundo interno, de una nueva era" y una "oda a los logros propios". "La gente evolucionamos y la música lo hace con nosotras", describe.

En cuanto a la puesta en escena para el Benedidorm Fest, no ha querido desvelar para no perder el efecto sorpresa, pero sí ha dado algunas pinceladas de cómo será: "Va a ser muy artística y va a estar mi sello personal en todos los detalles, desde la coreografía hasta el vestuario, así como el juego de cámaras", avanza.

La propuesta creativa ha sido desarrollada por ella misma junto a Julieta Wibel, mientras que el diseño de escenografía e iluminación corre a cargo del equipo de Carlos Cremades -que ha realizado los tours de Lola Índigo y Belén Aguilera-, la coreografía es de Víctor Guillén, la producción de Sara Mata, las luces Isaac Varela y el vestuario de Sorny e Íñigo Sábada.

Al Benidorm Fest dice no llegar con miedo, más bien lo contrario, está preparada para "disfrutar". "El certamen es una plataforma increíble que normalmente no se ve en televisión y que nos pone voz y cara a muchos artistas. Obviamente el objetivo final es ir a Eurovisión pero, si no, te llevas una experiencia increíble con tus compañeros", señala.

Y optimismo no le falta. En el caso de que su propuesta no llegue en mayo a Malmo (Suecia), sede de la cita de Eurovisión, no dejará de intentarlo. "Si no es este año, en algún otro iré", responde entre risas.