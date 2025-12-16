'Sirat', de Oliver Laxe, hace historia en los Oscar: primera película española precandidata en cinco categorías

La película Sirat, dirigida por Oliver Laxe, ha marcado un hito en la historia del cine español al pasar el primer corte de los Premios Oscar en cinco categorías distintas. Este logro demuestra la excelente acogida que la cinta está teniendo entre los académicos de Hollywood. Hasta la fecha, La sociedad de la nieve ostentaba el récord con presencia en cuatro 'shortlists'.

La cinta española se ha clasificado entre las finalistas a Mejor película internacional, Banda sonora, fotografía, sonido y la recién creada categoría de casting. De esta forma, 'Sirat' se convierte en la película internacional con más menciones en las 12 categorías anunciadas y, después de 'Sinners', 'Wicked: for Good' y 'Frankenstein', la más mencionada junto a 'Una batalla tras otra'.

Un recorrido imparable en EEUU

Su trayectoria en Estados Unidos está siendo excepcional, acumulando nominaciones y sorprendiendo a los grupos de críticos, que han destacado apartados técnicos como el sonido o la música de Kangding Ray. Estas buenas sensaciones se han visto confirmadas en las 'shortlists' de los Oscar, que junto a la nominación al Globo de Oro, colocan al filme en una posición muy favorable de cara a la gala del próximo 15 de marzo.

Europa Press El director Óliver Laxe

Resulta especialmente sorprendente la nominación en la categoría de casting, ya que el reparto de 'Sirat' está compuesto casi en su totalidad por raveros reales no profesionales. La campaña de promoción, que ha contado con el impulso de la Xunta de Galicia, ha sido clave para dar a conocer la película en el competitivo circuito internacional.

La experiencia 'Sirat' en el Reina Sofía

Esta noticia coincide con la presentación de la instalación artística que Laxe ha diseñado en el Museo Reina Sofía. Bajo el nombre de Hu/Bailad como si nadie os viera, la obra expande la experiencia cinematográfica de 'Sirat' a la sala de exposiciones, proponiendo un viaje inmersivo a través de imágenes del rodaje y la música de Ray que busca inducir al visitante a un estado de trance.

MUSEO REINA SOFÍA Sirat, de Oliver Laxe

La otra cara de la moneda

La parte negativa del anuncio de las 'shortlist' ha sido para el cineasta Albert Serra. Su película Tardes de soledad no ha logrado pasar el corte en la categoría de Mejor documental, a pesar de las excelentes críticas que había cosechado.