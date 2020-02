El sindicato de Ópera pide medio millón de dólares a Plácido Domingo: ¿mediación o chantaje?

El tenor español Plácido Domingo pidió este martes perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y aseguró que aceptaba "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconoció. Ese mismo día, el sindicato de ópera de Estados Unidos (AGMA) aseguraba que el tenor tuvo "un comportamiento inapropiado" en el transcurso de su carrera tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Según varios medios, dicho sindicato le pidió al tenor medio millón de dólares para no revelar detalles. ¿Eso se puede considerar mediación o chantaje?

En cuestiones jurídicas y judiciales España y Estados Unidos son diferentes. Allí, es una práctica habitual que una organización encargue una investigación para buscar responsabilidades. Eslo que explica a COPE desde Washington el abogado Ignacio Sánchez, del despacho norteamericano Hogan Lovells. También es habitual que tras elaborar el informe interno se intente llegar a un acuerdo con la persona sobre la que ha investigado. Si encuentra responsabilidades y no las denuncia la pena podría caer sobre la propia organización, por no darlas a conocer o por no evitarlas.

Una vez realizado el informe se debe acudir a la vía judicial y presentar una denuncia. Se puede tratar en la jurisdicción civil o penal. Y en la vía penal, existe la frecuente posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, con las víctimas, manifiesta el letrado del despacho norteamericano. En ese caso se aceptan los hechos, la responsabilidad. O no se niegan. Y se hace, sobre todo, “por cuestión de imagen, de reputación, para evitar condenas, y de evitar publicidad negativa”. Se trata de intentar solucionarlo de otra manera, nos dice Ignacio Sánchez.

En España apenas hay cultura de mediación, de negociación, de acuerdo. No es una cultura arraigada. Está en la ley, pero no en la calle. Es una forma directa de solucionar un conflicto. En Estados Unidos, para muchos, no llegar a juicio es un triunfo.