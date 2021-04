Silvia Abril cumple 50 años: la carrera que abandonó por el teatro y el origen de su romance con Buenafuente

"Mira en tu interior y quiérete. Se trata de querer y cuidar nuestro cuerpo con una buena alimentación. Y sobre todo: NUNCA OLVIDES PASÁRTELO BIEN" y "organización", no es una fórmula mágica, dice en su libro ‘Como a mí me gusta. Mis recetas saludables para ser feliz’, pero aplicando esas pautas, Silvia Abril ha conseguido pasar muy buenos ratos en la cocina preparando arroces, cremas, sopas, ensaladas, platos de pasta, estofados, postres..., y ,sobre todo, cambiar las pautas alimenticias que tenía hasta 2012, año en el que, como cuenta la actriz y ante los problemas que tenía para cumplir uno de sus grandes deseos, ser madre, recibió la ayuda de un psiconeuroinmunólogo con el que descubrió que era intolerante al gluten y que lo que comía le estaba afectando al aparato reproductor.

Pues dicho y hecho. Fue cambiar la alimentación, ponerse a hacer deporte y quedarse embarazada de Joana, que ya ha cumplido 8 años. "Una niña seria", confiesa su madre, "el colmo de dos payasos" porque no podemos pasar por alto que el padre de Joana y marido de Silvia es Andreu Buenafuente.

Precisamente, Joana y sus amiguitas, han sido la inspiración de los últimos libros de Silvia, una saga infantil titulada 'Las fantásticas Hormiguets' en los que cuenta las aventuras Joana, Julia, Sara y Nerea.

La pasión por el teatro que llevó a Silvia a abandonar la carrera de Derecho

Silvia Abril que se define como una coca-cola agitada durante toda su vida, estudió cuatro años de Derecho, carrera que dejó por su verdadera vocación: el teatro.

Pese al disgusto que se llevaron sus padres, lo tenía decidido. Portazo a la Facultad de Derecho para abrir una nueva puerta, la del Instituto de Teatro de Barcelona. Sus primeros pasos como cómica los da en Els Comediants, grupo de teatro independiente al que todos conocimos durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

La fama le llega en 2003 con su participación en el programa televisivo, "Homo Zaping" en el que imitaba a personajes muy conocidos como Mercedes Milá, Isabel Gemio o Cayetaba Guillén Cuervo. A la vez comienza a obtener algunos papeles en series de televisión como "Divinos" y participa en "Torrente 3: el protector" en la que coincide con Andreu Buenafuente.

Comienza a colaborar con Andreu en "Buenafuente", el late night que el humorista presentaba en Antena 3, haciendo sketches de diferentes personajes entre ellos la famosa Niña de Shrek por la que tiene muy lastimada una de las rodillas por las muchas veces que se tiraba al suelo.

Ha participado como concursante en "Tu cara me suena 4" donde interpretó desde Heidi a Lady Gaga y tras ser repescada consiguió llegar a la final de la segunda edición de "MasterChef Celebrity" que ganó el piragüista, Saúl Craviotto.

Santiago Segura ha contado con ella para sus últimas películas de "Padre no hay más que uno" y desde el pasado 1 de abril interpreta junto a David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mónica Pérez y Jordi Rios, "El éxito de la temporada" en el Teatro La Latina.

Una carrera de la que la actriz se siente orgullosa pese a contar con algún que otro fracaso como la versión femenina de "Caiga quien Caiga" que tan solo duró tres meses por falta de audiencia o "La escobilla nacional" que poca gente recuerda porque pasó por la historia de la televisión sin dejar huella.

Su historia de amor con Andreu

Silvia Abril y Andreu Buenafuente se daban el "sí, quiero" ante la alcaldesa de Barcelona Ada Colau en el verano de 2017. Sellaban así su historia de amor, que llevaban, pese a no ocultarla, con mucha discreción.

Fue una boda secreta de la que conocimos detalles por la indiscrección de una de las invitadas, la actriz Concha Velasco que contó en un programa televisivo que la novia no vestía el tradicional blanco sino un mono de flores blanco y negro, y que el novio iba en mangas de camisa y zapatillas deportivas.

La pareja contrajo matrimonio diez años después de comenzar su relación y de un hija en común, Joana, que acudió a la ceremonia nupcial empujando su carrito de muñecas.

El amor surgió entre la pareja trabajando juntos en "Buenafuente" como reveló el propio Andreu en 'Còmics Show', un espacio de TV3 presentado por Àngel Llàcer: "Los compañeros me preguntaban qué había visto en ella y yo les decía que en casa era una chica normal y no la Niña de Shrek".

La pareja se complementa perfectamente en casa, encima del escenario y detrás de la cámara como demostraron en las dos galas de los Goya que presentaron dos años consecutivos en 2019 y 2020.

La locura de Eurovisión

Por si han olvidado la participación de España en el Festival de Eurovisión de 2008 en Belgrado, aquí la pueden rememorar. País: España. Canción: "Baila el Chiki Chiki". Interpretra: Rodolfo Chikilicuatre acompañado en el escenario por dos bailarinas, Silvia Abril y Alejandra Jiménez-Cascón.

La canción fue elegida por los telespectadores entre diez temas. Silvia, en el papel de una de las bailarinas, se caía constantemente, algo que no entendían los regidores de la televisión. "Un regidor al ver que me caigo, para todo el ensayo porque el alemán no entendía que era una broma" contaba Silvia en "El Hormiguero" hace una semanas. "Todo fue una locura, todo nos superaba, no dábamos crédito y cómo lo vivíamos pues a lo nuestro, riendo. Era todo muy loco, nos colamos en el sistema".

Pero hay que recordar que "Baila el Chiki Chiki" quedó en el puesto 16 muy por encima de otros representantes de nuestro país, "igual alguien debe hacer una lectura" dice Silvia "porque quedamos mucho mejor que los que han venido después".